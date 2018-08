Megbüntették a teniszezőnőt, mert átvette a felsőjét a pályán – videó

A US Open amerikai teniszversenyen 35 fokos hőség volt a pályán, ezért a nők és a férfiak is 10 perces szünetet kaptak.

A francia teniszezőnő, Alize Cornet is kihasználta a pihenőt, és az öltözőben lecserélte izzadt ruháját. Ám amikor visszatért a pályára, észrevette, hogy fordítva vette fel a felsőjét.

Gyorsan levette a topot, amely alatt egy sportmelltartót viselt, és megfordította a ruhát a pálya végén. Bár az egész művelet nem tartott tovább 15 másodpernél, a játékvezető figyelmeztetésben részesítette a sportolót a szabályok megszegéséért.

Az eset nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában, a legtöbben azt kifogásolták, hogy még a tenisz szabályaiban sincs egyenlőség a nők és a férfiak között.

Judy Murray teniszedző, Andy Murray édesanyja a Twitteren fakadt ki:

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 😳

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb