Most már szexi csipkés változatban is kapható a cici törcsi

Nem rég mi is beszámoltunk róla, hogy hódító útjukra indultak a cici törcsik, azaz azok a melltartók, amik törölköző anyagból készültek és függőágyként tartják a melleket. Az izzadósok örömére készült melltartók ugyanakkor nem nyújtottak valami vonzó látványt – mostanáig.

Elkészült ugyanis a cici törcsik szexi, csipkés változata. A SheIn márkának hála, a praktikum és a kényelem már nem kell hogy kizárja, hogy a melltartó szexi legyen. Az új modell nem elég, hogy fekete csipkével készült, az egész hátat szabadon hagyja, így egy csomó ruhához találó lehet. Ti mit szóltok hozzá, kéne?

Can u imagine having boobs so powerful they could hold this bra up pic.twitter.com/qlEVoWvqDq