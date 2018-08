Ablaktalan szobába is nappali világosságot varázsol ez az okos találmány

A Solatube nevű eszköz gyakorlatilag egy rugalmas testű periszkóp, amelyet a házunk tetejébe építve könnyen elvezethetjük a fényt akár az alsóbb szintekre is. A cső 25-35 centiméter átmérőjű fémlemezből készült, belsejét pedig addig csiszolták, hogy visszatükrözze a fénysugarakat. Így az optikai kábel elvén működő eszköz jön létre, amelynek nem okoz gondot, ha a csövet meghajlítják, hogy a megfelelő helyre kerüljön a vége.

A Solatube tetőre kivezetett végét egy időjárásnak ellenálló műanyag gömb fedi, amely segít összegyűjteni a Nap sugarait, amelyek csaknem teljes fényerővel érkeznek a cső alsó végéhez. A tapasztalatok szerint olyan világosságot tudnak varázsolni akár ablaktalan szobákba is, hogy a lakások tulajdonosai a beszerelést követően sokszor önkéntelenül is a villanykapcsolóhoz nyúlnak, amikor elhagyják a szobát.

Ez annyit jelent, hogy a legkisebb, 25 centis átmérőjű cső is is már három százwattos villanykörtét képes kiváltani, a nagyobb, 35 centiméteres átmérőjű darab pedig egy 30 négyzetméteres szobát vagy lakást is bevilágítanak. A tesztelők tapasztalatai szerint a legjobb, ha a cső bemeneti nyílását egyenesen a „megcélzott” szoba fölé telepítik, ilyenkor az összes napfény akár 98 százaléka továbbítható az alsóbb szintekre.

A Solatube beépítése csak a töredékébe kerül egy tetőablak kialakításának, a tapasztalatok szerint 500 és 1000 dollár (140 000 – 280 000 forint) között már „megáll” a fénycső költsége, beszereléssel együtt, de akinek van egy kis kézügyessége és a szerszámokkal is tud bánni, saját maga is beszerelheti, ilyen esetben 200-400 dollárból (50-100 000 forint) megúszható a kaland.