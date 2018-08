Leszálltak a mozgó repülőről, hogy végrehajthassák az internetes kihívást

Korábban már mi is írtunk a Kiki-kihívásról. A legújabb internetes őrület arról szól, hogy az emberek azonnal táncra perdülnek, amint meghallják Drake legújabb slágerét, az In My Feelings című számot. Ennek a kihívásnak a teljesítése közben táncolt Will Smith a Lánchíd tetején, és ez az a kihívás, aminek a hatására a fiatalok kiugrálnak a mozgó autójukból.

Egy Alejandra Manriquez nevű pilótanő és egy stewardess most új szintre emelték a kihívást: egy mozgó repülőgép mellett táncoltak a közismert számra. Az erről készített videó futótűzként járta be az internetet. Bár első ránézésre a mutatvány nagyon veszélyesnek tűnik, a hozzászólók közül többen kiemelték, hogy a táncot vontatás közben adhatták elő.

