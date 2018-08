Kanizsai Dorottya: az asszony, aki eltemette Mohács hősi halottait

Utólag már tudjuk, hogy az 1526. augusztus 29-i mohácsi vereség a területileg egységes, önálló középkori Magyar Királyság bukását jelentette. Korszakhatár is egyben, a történetírás hagyományosan az 1526-os évet tekinti a magyar középkor lezárásának.

A laikus képzelet nem jár messze a valóságtól, ha sötét, véráztatta, anarchikus képet fest a csata utáni hetekről. Ezrek feküdtek temetetlenül, szünetelt a jog, a törvény, az egész országban török és keresztény katonai alakulatok, magyar urak fegyveresei gyilkoltak, raboltak és fosztogattak, senki nem érezhette biztonságban sem a vagyonát, sem az életét.

„A mohácsi csatával Magyarországon »lekapcsolták a villanyt«, a sötétben gyakorlatilag mindenki szinte tét nélkül tehette azt, amit akart. Addig állt fenn ez a helyzet, míg az új uralkodó, Szapolyai János trónra lépésével lassanként megszilárdult a rend” – fogalmaz az NLCafénak B. Szabó János történész, a korszak szakértője, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársa.

Félretéve most a szigorúan vett politika- és hadtörténetet, egy asszony alakja emelkedik ki ebből az időszakból, Kanizsai Dorottyáé. Perényi Imre nádor, a király utáni második magyar méltóság özvegye volt, a korabeli arisztokrácia legfelsőbb köreibe tartozott, az ellenség elvonulása után mégis személyesen jelent meg a földi pokol képét nyújtó harcmezőn.

Anyaként érkezett, nevelt fia, Perényi Ferenc váradi püspök maradványait kereste az oszladozó testek között.

Ekkor vált a magyar történelem legendás nőalakjává, ugyanis amíg a férfiak ekkor is egymással vitázva próbáltak a másik fölé kerekedni és hasznot húzni a zűrzavarból, addig ő 400 jobbágyával és papjaival eltemettette Mohács addig temetetlenül maradt hősi halottait. Méltó, keresztény módon.

Így tartja a hagyomány, amit a tudomány is elfogad, de ennél többet nem tud hozzátenni Kanizsai Dorottya legendás tettéhez. A körülményeket viszont segít megérteni, vissza is adjuk a szót a történésznek.

Kanizsai Dorottya születésének és halálának dátuma sem ismert. Maga is gazdag arisztokrata családból származott, de első férje, Geréb Péter nádor után is komoly vagyont és rangot örökölt. Saját jogán is bejáratos volt a királyi udvarba, több nyelven beszélt, híres volt műveltségéről, második férje halála után is nádornéként tisztelték. Sok nemesi család küldte leányait Dorottya házába taníttatni, közismerten szívélyes és adakozó volt a szegények, árvák, elesettek és az egyház irányába.