Egy brit biztosításközvetítő cég felméréséből kiderült, hogy a női sofőrök sokkal ritkábban keverednek balesetbe, mint a férfiak – írja a Vezess.hu.

A Confused.com 585 ezer bírósági ügy adatait összegezte, amelyeket 2017 során indítottak közlekedési kihágások miatt Nagy-Britanniában. Kiderült, hogy minden öt ügyből négyben férfiak voltak érintettek. Szintén árulkodó adat, hogy a beidézett férfiak 23 százalékát sebességtúllépés miatt jelentették fel, a nőknél azonban ugyanez a szám csupán 7 százalék volt. Az ittas vezetők között ötször annyi férfi volt, mint nő, és a kötelező felelősségbiztosítás vagy a járműadó befizetése nélkül vezetők között is kétszer annyian voltak a férfiak.

A legfontosabb azonban, hogy balesetekben is kevesebb nő volt érintett, mint férfi: az esetek kétharmadában férfi okozta a balesetet, ami miatt kártérítési per indult, a saját hibából bekövetkező balesetek esetében pedig 17:9 arányban „vezettek” a férfiak. Végezetül a férfiak által okozott balesetek összességében néhány százalékkal költségesebbek is voltak.

Talán túlzás lenne ennek alapján azt állítani, hogy a nők jobban vezetnek, mint a férfiak… De nagyon úgy tűnik, hogy a szabályokat jobban betartják!