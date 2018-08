Megmutattak 3 másodpercet a Trónok harca záró évadából

Az HBO vasárnap közzétett egy alig több mint másfél perces beharangozó videót, amelyben a 2019-es bemutatóikból adtak egy kis ízelítőt a nézőiknek. A videóból a True Detective és a Hatalmas kis hazugságok mellett természetesen nem hiányozhatott a Trónok harca várva várt befejező évada sem, bár nem mondhatnánk, hogy az HBO elkényeztette a sorozat rajongóit: kőkemény 3 másodpercnyi új jelenet látható a beharangozóban.

A szóban forgó jelenetben az látható, ahogyan Havas Jon megöleli Sansát Deresben. Az internetezőknek persze ez is elég volt, el is kezdtek találgatni, hogyan illik majd a képsor a cselekménybe. A kérdéses jelenet 1 perc 10 másodpercnél látható:

Valószínűleg várnunk kell még egy darabig, míg ennél többet láthatunk a 8. évadból: az alkotók éppen a napokban jelentették be, hogy az áprilisra tervezett bemutató legjobb esetben is májusra fog csúszni. Bár a befejező évad csupán 6 darab másfél órás epizódból fog állni, a hírek szerint nem spórolják ki belőlük a látványos jeleneteket, az utómunka pedig a vártnál is több időt vesz igénybe. A Daenerys Targaryent alakító Emilia Clarke egyébként azt is elárulta, hogy a sorozat befejezése nagyon meg fogja osztani a rajongókat.