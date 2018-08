Nem hiszed el, de ez a nő elmúlt 74 éves!

Toni Basil neve nem biztos, hogy sokak számára ismerősen cseng, annak ellenére, hogy énekesként vagy koreográfusként közel 70 filmen dolgozott, de emellett rendezett és dalokat is írt illusztris karrierje során.

Olyan sztárok színpadi mozgását álmodta meg, mint Tina Turner vagy David Bowie, de dolgozott George Lucas első nagyjátékfilmjén, az American Graffitin, vagy a Reese Witherspoon nevével fémjelzett kasszasikeren, a Dr. Szöszin is. Énekesként többek között a Denzel Washington főszereplésével leforgatott Tűzben edzett férfi soundtrackjén hallható, színésznőként pedig szerepelt a Szelíd motorosokban és a Dennis Hopper által rendezett Az utolsó moziban is.

Toni Basil egyébként Antonia Christina Basilotta néven született 1943. szeptember 22-én, vagyis egy szűk hónap múlva fogja ünnepleni 75. születésnapját. Nyert Emmmy-díjat, jelölték Grammyre, 1982-es Mickey című videoklipje pedig bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be.

Maradjunk annyiban, hogy szűk négy évtizeddel ezelőtt biztos formabontónak számított a nóta, azonban nem ezért muszáj kalapot emelnünk Toni Basil előtt. Sokkal inkább érdemes megnézni az alábbi videót, amely két éve, vagyis 2016-ban készült. Bár a felvétel minősége nem a legjobb, az így is nagyon jól látszik, hogy az akkor 72 éves nő milyen elképesztő könnyedséggel táncol, sok mai hip-hop-táncost is megszégyenítő mozdulatokkal.

Toni Basil szerint fiatalosságának a titka nem más, mint „tisztában lenni vele, hogy semmi sem változik, ezért mindent csináljunk ugyanúgy, ahogy eddig. Soha ne változtass az életstílusodon azért, mert mások azt mondják, ez nem illik az életkorodhoz”.