Sztárépítész fogja újjáépíteni a leomlott genovai hidat

Az olasz sztárépítész, Renzo Piano egy nemrég adott interjúban jelentette be, hogy beszáll az augusztus 14-én leomlott Morandi híd újjáépítésének munkálataiba. A genovai gyökerekkel rendelkező Piano neve a párizsi Pompidou Központ miatt csenghet ismerősen, de ő tervezte többek között a mára ikonikussá vált londoni The Shard (Üvegszilánk) felhőkarcolót is.

Az építész pár mondatban már arról is beszélt, hogyan képzeli el az újjáépített hidat: „Mindenekelőtt gyönyörűnek kell lennie. Nem esztétikai értelemben, sokkal inkább a büszkeség és az igazság vonatkozásában. Egy olyan hely, ahol az emberek emlékezhetnek a tragédiára, ugyanakkor egy nagyszerű bejáratot is képez a város felé.”

A genovai Morandi hidat 1967-ben építették. A híd idén augusztus 14-én omlott össze egy heves vihart követően, 43 ember halálát okozva.

designboom