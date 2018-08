Ennél a három nagyinál senki sem vagányabb

Jó, nem teljesen egyedül vágtak neki az útnak, hanem a The Gran Tour című tévéműsor keretei között, de azért így is elég vagány, hogy három, hetven fölötti nyugdíjas belemegy egy ekkora kalandba. A túra kiindulópontja a Manchester melletti Eccles volt, innen kellett eljutni Barcelonába. A három nő közül csak az egyikük tud vezetni, de neki is nagy kihívást jelentett az autózás, mivel a másik oldalon volt a kormány a megszokotthoz képest.

„Meglehetősen magabiztos vezető vagyok otthon, de egy vadonatúj, automata irányítású autóban, az utca túloldalán, külföldön, teljesen más dolog vezetni, így nagyon ideges voltam az elején, főleg, amikor alig néhány perc után véletlenül lecsaptam az oldalsó visszapillantó tükröt” – mondta el June Lomas.

A hölgyek olyan élményekkel gazdagodtak kalandos útjuk során, mint a spanyol tinédzserekkel táncolás az utcán, félelmetes búvárkodás vagy kontrollálhatatlan röhögőgörcsben fuldoklás jógaóra közben. Ebből is látszik, hogy nem lehetsz túl idős egy fergeteges kalandhoz!

SWNS