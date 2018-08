Vajon a te kutyád teljesíteni tudja az új internetes kihívást?

Ha imádsz aranyos fotókat készíteni a kutyusodról és posztolni azokat, illetve különböző mutatványokra tanítani őt, akkor a következő kihívás biztos érdekelni fog. Az Instagramon és Twitteren nemrég megjelent próbatétel lényege, hogy a gazdi keze által formált szív vagy kör alakba kedvencének bele kell tennie az orrát. Van, aki a keze helyett egy kör alakú tárggyal próbálkozott, például párnával vagy képkerettel, melyek még vidámabb videókat eredményeztek. A kihívást a világ minden táján kipróbálták, sőt akinek nincs kutyája, az a macskáját vagy nyulát tette próbára.

We tried the #snootchallenge today... 😂😂😂 pic.twitter.com/qsVT98sLcm