Megőrült termosztát és éjjel üvöltő zene: egyre több nőt zaklat az exe okoseszközökön keresztül

A jelenség egyelőre elsősorban a vagyonos háztartásokat érinti, de egyre több termosztátot, villanyt, hangszórót, kamerát vagy csengőt lehet távolról irányítani – írja a megújult Átlátszó. Ezeknek az ára ráadásul meredeken esik, így hamarosan megoldást kell találni a váratlan problémára.

„Olyan ez, mint a dzsungelharc, soha nem tudod, honnan jön a támadás” – mondta egy nő a jelenségről beszámoló The New York Times riporterének. Az asszony lakásában a volt férje még mindig képes távolról irányítani a villanyokat, a termosztátot és a hangszórókat is. Néha 35 fok fölé viszi a hőmérsékletet, hiába kapcsolja le a nő a fűtést. Váratlan pillanatokban zene kezd üvölteni a hangszórókból, vagy lekapcsol a villany.

A lap riportja szerint egyre többször hívnak fel családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott segélyvonalat nők azzal, hogy egykori partnerük a telefonján vagy más digitális eszközökön keresztül elköltözése után is képes irányítani az internetre kapcsolt okoseszközöket.

A The New York Timesnak több mint harminc nő nyilatkozott. Volt, akinek az ajtaján a digitális zár kódja naponta változott. Volt, akinél folyton csengett a digitális ajtócsengő. Volt, akinél a légkondicionáló indult be magától. Volt, akit a biztonsági kamerán keresztül figyelt volt partnere.

A nők eleinte nem értették, mi történik, és úgy érezték, kezdenek megőrülni. Volt, aki pszichiátriára került. Mindegyikük csak később jött rá, hogy volt partnere áll a jelenség mögött, akinek az a célja, hogy összezavarja és megfélemlítse őt.

KAPCSOLÓDÓ Adatokat gyűjt a felhasználókról az okos szexjáték

Egyelőre nehéz megmondani, mit lehet kezdeni a problémával, és csak próbálkozások vannak arra, hogyan lehetne mindezt kezelni. A családon belüli erőszak áldozatait segítő önkénteseknek már képzést tartanak arról, hogyan működik a digitális technológia. A távoltartási végzéseket író bírók és jogászok most tanulják, hogy a dokumentumban ki kell térni a digitális eszközök feletti ellenőrzésre is. Ám a probléma annyira új, hogy jogi eszköz sincs arra, hogy megbüntessék az ilyen módon zaklató egykori partnereket.

Az amerikai lap által megkérdezett technológiai cégek pedig azt mondták: nem lenne jó ötlet, ha ezeknek az eszközöknek a jelszavát könnyű lenne megváltoztatni, vagy az azok feletti kontrollt egyszerű lenne átadni egyik féltől a másiknak, hiszen ezzel sérülékenyebb lenne a rendszer, és a rossz szándékú hackerek könnyebben feltörnék azokat. Ezért van, aki annak ellenére sem tudja egyszerűen visszavenni a kontrollt eszközei felett, hogy ért azok működéséhez.

Márpedig általában a férfiak szerelik be ezeket az eszközöket, ők adják a jelszavakat, és az ő telefonjukon van az applikáció, amellyel szabályozni lehet ezeket. A NYT-nak nyilatkozó önkéntesek szerint az ilyen problémákkal telefonálók túlnyomó többsége nő.

Szakértők szerint az sem mindig jó megoldás, hogy valaki egyszerűen kihúzza a falból a konnektort: ha a zaklató észreveszi, hogy elvesztette az irányítást, vagy nem tudja megfigyelni volt partnerét, csak még dühösebb lesz, és még nagyobb kárt próbálhat okozni.

A jelenség természetesen egyelőre a jobb módú amerikai környékeken jellemző, ám a technológia terjed: a McKinsey felmérése szerint 2017-ben 29 millió amerikai lakásban voltak okoseszközök, és évente 31 százalékkal bővül ez a szám.

KAPCSOLÓDÓ Nevetéssel ijesztgetik tulajdonosukat az intelligens hangszórók

Ezek az eszközök pedig sok mindenre használhatóak: a digitális kamerával felszerelt ajtó megmutatja, ki csenget még akkor is, ha épp nyaral valahol a tulajdonos. A digitális termosztát megtanulja, mikor ér haza a család, és mire hazaérnek munkából és iskolából, a kívánt hőmérsékletre fűti a lakást. Az Amazon okosasszisztensével pedig beszélgethetünk, megkérdezhetjük például, milyen lesz az idő, és rendelhetünk cukrot vagy vécépapírt, ha épp kifogyott.

„Ő kontrollálja a termosztátot. A lámpákat. A zenét” – mondta a lapnak egy orvosnő a Szilícium-völgyből, akit volt férje, egy mérnök zaklat ilyen módon. „Az abuzív kapcsolatok a hatalomról és a kontrollról szólnak, és ő erre a technológiát használja.”

„Ez beleillik abba, amit a családon belüli erőszak pszichológiájáról tudok” – mondta a lapnak egy kaliforniai rendőrszázados, Zach Perron. „A családon belüli erőszak főként a kontrollról szól – az emberek ilyenkor csak a fizikai erőszakra gondolnak, de van érzelmi erőszak is.”