Hosszú Katinka új klubja Tusup nélkül is népszerű

Én már itt vagyok, gyertek Ti is az Iron Swim-be! Mindenki megtalálhatja a helyet aki úszni tanulna, versenyszerűen úszna vagy csak úszni szeretne. Több információt a weboldalunkon találtok: link in bio www.ironswim.hu Facebook oldalunk is indult: https://www.facebook.com/Iron-Swim-1941250016174339/ I’m already here, and you can join me in Iron Swim! Everyone can find there place in Iron Swim, beginners, competitive swimmers or someone who just loves to swim. You can find more info on our website: www.ironswim.hu You can also check out our Facebook page: https://www.facebook.com/Iron-Swim-1941250016174339/

A post shared by Iron Lady (@hosszukatinka) on Aug 27, 2018 at 11:30pm PDT