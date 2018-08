Januárban új évvaddal jön a True Detective

Már egy ideje hallani arról, hogy folytatást kap az HBO sikersorozata, a Magyarországon A törvény nevében címmel futó True Detective. A Woody Harrelson és Matthew McConaughey főszereplésével készült első évad sikerét a második már nem tudta hozni, sem a nézők, sem a kritikusok tetszését nem nyerte el.

Az HBO három évvel később mutatja be a True Detective harmadik szériáját, amelyet Magyarországon 2019 januárjában tűznek majd műsorra. A sorozathoz elkészült az első előzetes is, amely már magyar nyelvű felirattal is megtekinthető.

A True Detective harmadik évada az arkansasi Ozarks szívében történt kísérteties bűncselekmény nyomozását meséli el. A sztori három idősíkon játszódik majd, és a főbb szerepekben olyan nagyszerű színészeket találunk, mint az Oscar-díjas Mahershala Ali (Holdfény, Luke Cage), Stephen Dorff (Penge), Carmen Ejogo (Selma, Alien – Covenant, Legendás állatok és megfigyelésük) és Ray Fisher (Az Igazság Ligája). A sorozat alkotója Nic Pizzolatto.