Most te is segíthetsz, hogy egy magyar iskola zöldebb legyen

A környezet védelme mindennapjaink fontos része lett, ezért a zöld gondolkodásra való nevelés, a környezetbarát értékek elsajátítása létfontosságú a gyerekek számára is. Ennek szellemében augusztus 19-én indult az ALDI és a P&G Zöldebb iskolát! nevű jótékonysági programja. A 6 hétig tartó kampány célja, hogy a résztvevők által kiválasztott nyertes iskola udvarát, játszóterét zöldebbé, környezetbarátabbá tegyék, és ezáltal hozzájáruljanak a gyerekek zöldre való neveléséhez. Az augusztus 19. és szeptember 30. között zajló program nyertes iskolája 3,5 millió forint értékű támogatást kap.

A jótékonysági program mellé állt Görög Zita, aki maga is elhivatott környezetvédő és felelősen gondolkodó édesanya.

„Nagyon örülök, hogy gyermekeink környezettudatos szemléletet tanulnak. Szerencsére az elmúlt évtizedben annyi információ látott napvilágot, ami lehetővé teszi mind a szülők, mind a pedagógusok számára, hogy gyermekeink természetesnek vegyek azt a változást, ami bennünket és bolygónkat is érinti, hogy nem győzzük megszűrni és a korunknak megfelelő szinten, érthetően átadni bármelyik korosztálynak. Ha nehéz is a változás és a változtatás, mindannyiunknak együtt kell működnie ebben a harcban ahhoz, hogy élhető és kellemes hely maradjon számunkra az otthonunk. Fontos, hogy ne csak otthon, de az iskolákban is, vagy esetleg kevésbé tudatos szülők esetében fordítva, már fiatalon rögzüljenek azok a szokások és teendők, amelyekkel gondolunk az unokáinkra is. Szükségünk van az egészséges és élhető környezetre, tiszta vízre és jó levegőre. Ahogy a szorzótáblát, úgy kell megtanulnunk a Földdel való együttműködést is!”

