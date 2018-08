100 éves lett az űrrepülés anyukája

Katherine Johnson 1918. augusztus 26-án született Nyugat-Virginia államban Katherine Coleman néven. Édesanyja tanító, édesapja farmer és szerelő volt. Már kislányként megmutatkozott a matematikával kapcsolatos elképesztő tehetsége, azonban Greenbrier megyében, ahol laktak, a faji szegregáció miatt az afroamerikai tanulók csak az általános iskola 8. osztályáig tanulhattak. Szülei ezért addig szervezkedtek, amíg el nem érték, hogy Katherine egy másik megyében gimnáziumba járhasson, ahová tízévesen nyert felvételt, 14 éves korában pedig már le is érettségizett. Ezután a Nyugat-Virginiai Egyetemre (West Virginia State University) felvételizett, ahol minden létező, matematikával kapcsolatos szemináriumra beiratkozott.

1953-ban, immár matematikus kutatói végzettséggel a birtokában felvételizett a NASA elődjének számító National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) kötelékébe, ahová fel is vették. Itt úgynevezett emberi számítógépként dolgozott, mindenféle bonyolult számításokat kellett végeznie. A korra jellemző, hogy az afroamerikai nők egy a fehérektől elkülönített épületben dolgoztak. Johnson azonban kitartásával és elszántságával elérte, hogy idővel a legfontosabb projektekben is részt vehetett. Tehetségét a faji feszültségek ellenére is elismerték, így 1961-ben ő volt az, aki Alan Shepardnek, az első amerikai űrhajósnak a röppályáját kalkulálhatta, egy évvel később pedig, John Glenn első küldetése idején az ő feladata volt a kezdetleges elektronikus számítógépek adatainak emberi ellenőrzése. A történetről 2016-ban film is készült Taraji P. Henson, Octavia Spencer és Janelle Monáe főszereplésével. Johnsont 2015-ben Barack Obama amerikai elnök az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki, amely a legmagasabb rangú, civileknek adható kitüntetés az Egyesült Államokban.

„Boldog születésnapot kívánunk Katheringe G. Johnsonnak századik születésnapja alkalmából” – írta az amerikai űrkutatási hivatal történetét jegyző NASA History Office hivatalos Twitter-csatornája. „Számításai kulcsfontosságúak voltak a korai űrprogram számára (amit bizonyára láttatok is a moziban).”

Wishing a #happybirthday to Katherine G. Johnson on her 100th birthday today! She worked at @NASA_Langley as a human computer starting in 1953. Her calculations were critical to our early human spaceflight program (you've probably seen that in the movies). #WomensEqualityDay pic.twitter.com/gesS10ZnZg — NASA History Office (@NASAhistory) August 26, 2018

Egy nappal a nagy esemény előtt Katherine Johnsont a Nyugat-Virginiai Egyetemen is megünnepelték: jelenlétében leplezték le a tiszteletére állított szobrot, illetve egyúttal bejelentettek egy új ösztöndíjat is, amely a nevét viseli.

Today the University community gathered to dedicate a statue and scholarship in honor of our amazing alum Katherine Johnson. The statue will serve as a source of inspiration to current and future students of all that is possible through dedication, hard work and perseverance. pic.twitter.com/iFOqxnr1eH — WV State University (@WVStateU) August 25, 2018

„Katherine Johnsont nemcsak az teszi különlegessé, hogy képes volt érvényesülni, miközben a szegregáció összeomlott, hanem további kitartással, kiegyensúlyozottsággal és tisztánlátással kitartott a nehézségekkel szemben” – mondta Yvonne Cagle, a houstoni Johnson Space Center munkatársa.

„Remélem, hogy a diákok, akik mindennap elsétálnak majd a szobor mellett, megemlékeznek majd Katehrine tetteiről, és neki köszönhetően táplálják majd a tudásuk iránti szenvedély lángját” – mondta Joe Manchin West Virginia demokrata szenátora, aki szintén részt vett a ceremónián, akárcsak az egykori űrhajós, Leland Melvin (ő az az asztronauta, aki még a NASA biztonsági szabályait is kijátszotta, csak hogy hivatalos fotóján szerepelhessenek a kutyái).

Születésnapja előtt Johnson a szerencse mellett a bridzsezésnek és a társasjátékoknak tudta be, hogy ilyen szép kort ért meg. A Daily Press című lapnak nyilatkozva annyit mondott: „Szerencsés vagyok – az Úr kedvel engem. És én is kedvelem őt.”