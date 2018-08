Nem akarta, hogy végezzenek James Bonddal, ezért szállt ki Danny Boyle rendező

A James Bond-sorozat alkotói múlt hét kedden jelentették be, hogy „alkotói nézeteltérések” miatt mégsem az Oscar-díjas Danny Boyle fogja rendezni a soron következő, 25. epizódot.

A The Sun nevű brit lap most azt írja, bennfentesek szerint Boyle szállt ki a filmből, méghozzá azért, mert Daniel Craig és Barbara Broccoli producer meg akarták ölni Bondot a film nagyszabású fináléjában. A forrás szerint az alkotók így akartak pontot tenni a Craig főszereplésével készült filmek végére, a következő epizódban ugyanis már más színész fogja alakítani a 007-est, Boyle azonban „nevetségesnek” tartotta ezt az ötletet. A vita végül odáig fajult, hogy a rendező inkább otthagyta a projektet.

A napokban jelentették be azt is, hogy a rendező távozásával a bemutató is csúszni fog: Craig utolsó Bond-kalandját eredetileg 2019. október 25-én akarták bemutatni, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy csak 2020 végére kerül mozikba a film.

A pletykák szerint jelenleg David Mackenzie (Hell or High Water), Matthew Vaughn (Kingsman), Joe Wright (A legsötétebb óra) és Yann Demange esélyes a rendezői pozícióra.