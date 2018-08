30 éves Trabantját árulja 2 millióért

Két millió forintért árulja 30 éves Trabantját egy 74 éves asszony. 1988. augusztus 23-án vette át Győrött az autót Lagné Sári Zsuzsanna, csak ő használta, most visszaadja a jogosítványát, ezért válik meg a kocsitól – számolt be a Tények.

A Trabant nagyon jó állapotban van, még minden eredeti rajta, és az asszony azt szeretné, ha egy autógyűjtő vásárolná meg, aki jól bánik majd vele, és nem is feltétlen itthon, hanem Németországban. Ez valószínűleg így is lesz, a gyűjtők akár négymilliót is adnak egy jó állapotú veterán autóért.

A Tények által megkérdezett szakértő szerint szép állapotban van a kocsi, és valószínűleg gyűjtő fogja megvenni. Véleménye szerint csak akkor adják meg a hölgy által mondott összeget, ha a Trabanttal oldtimer vizsgát tesznek és megkapja az OT-s rendszámot.