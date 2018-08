Így néz ki a Hawaiit fenyegető hurrikán a világűrből

KAPCSOLÓDÓ A húsz éves báli ruha túlélte a hurrikánt

Az ABC News értesülései szerint Hawaiin a hurrikán első szelei hatalmas esőzéseket hoztak, péntekig már több mint 60 centiméternyi csapadék áztatta az amerikai államot.

A Lane hurrikán először 3-as erősségű volt, az ABC szerint azonban már elérte az 5-ös fokozatot is az erre szolgáló Saffir-Simpson skálán. Ez a legerősebb fokozat, amely több mint 250 km/h sebességű szélvihart jelent. Az előrejelzések szerint a hurrikán szeme nagyon meg fogja közelíteni Hawaii szigeteit, legrosszabb esetben pedig telibe is találhatja a lakott területet – igaz, az állam fővárosát, Honolulut több mint 300 kilométerrel is elkerülheti.

Az előrejelzések szerint a hurrikán a következő 12-24 órában továbbra is megőrzi az erejét, bár a meteorológusok szerint az is elképzelhető, hogy veszít az erejéből, így visszacsúszik a 4-es fokozatba. A hurrikán pályájának modellezése szerint a vihar szombat délután hagyhatja el Hawaii térségét.

A hurrikán érkezése a rendkívül erős szél mellett hatalmas esőzéssel járhat, egyes helyeken akár 25-50 centiméternyi csapadék is hullhat, de egyes helyeken akár az 1 méternyi (!) esővíz lezúdulása is várható.

Az ISS nemzetközi űrállomás hivatalos Twitter-csatornáján még szerdán tették közzé az alábbi videót, amelyen jól látható a Lane hurrikán szeme, amint épp áthalad az ISS egyik modulja mögött.