WTF? Levédetnék a legnépszerűbb online rövidítéseket

Az amerikai szabadalmi hivatal, a United States Patent and Trademark Office (USPTO) weboldalára felkerült szabadalmi kérelmek szerint a Procter & Gamble (P&G) nem kispályázott, egyből ráment az online csevegésben – sőt ma már az élő beszédben is – használt rövidítésekre, mint például a nevetést jelző LOL (Laugh Out Loud) vagy a csodálkozást jelentő WTF (What The F**k?). Ezen kívül kérelmezték a NBD (No Big Deal – nem nagy dolog) és az FML (F**k My Life) rövidítések szabadalmi oltalmát is.

A vállalat egyelőre nem közölte, hogy mi a célja a rövidítésekkel, azon kívül, hogy a háztartási és szépségápolási termékek kategóriájában szeretné birtokolni a felhasználás jogait. Egyelőre nincs információ róla, hogy a P&G bármilyen termékén szerepelnének a rövidítések.

Fontos, hogy az USPTO egyelőre nem fogadta el a kérelmeket, sőt részletesebb magyarázatot kért a P&G-től, hogy mire akarják használni az online közbeszédben rendszeresen használt rövidítéseket.

A cég az elmúlt évben több olyan céget is felvásárolt, amelyek népszerűek a fiatalabb generációk képviselőinél, például egy olyan dezodormárkát, amely kifejezetten azzal hirdeti magát, hogy termékeiket nem tömi tele vegyszerekkel. A nagyvállalat azonban meglévő cégeinél is bevezetett „zöldebb”, fenntarthatóbb megoldásokat, hogy ezzel is növelje vásárlói számát.

Bár a cég vezérigazgatója, David Taylor korábban úgy nyilatkozott, hogy a P&G már így is jól teljesít az Y-generációs vásárlók között, Nelson Peltz, a vállalat igazgatótanácsának tagja arra panaszkodott, hogy a Procter nem reagál elég hamar a gyorsan változó fogyasztói igényekre. Kérdéses, hogy ezzel a megoldással sikerül-e – a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy egy ilyen megmozdulással egy vállalat legfeljebb röhejessé teheti magát, épp annak a célcsoportnak a körében, amelyiknek a kegyeit így próbálja elnyerni.