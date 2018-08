Rohad, foszlik, mállik szét a balatonfüredi elátkozott pláza, mi meg nézzük

Egy jól sikerült nyaralásból hazaérkezve a világ mindig egy kicsit másnak tűnik, mint amilyen valójában. Még valószerűtlenül barnák vagyunk, amikor kiöntjük az utazótáskából a tengerparti homokot, felcuppantjuk a hűtőre a városos mágnest, és sóhajtozva kipakoljuk a polcra a teljesen fölösleges szuvenírt. Az elég szerencsétlenül megvalósított terveket elnézve, a balatonfüredi „görög falu” befektetője valószínűleg szintén azt szerette volna, hogy ez az édes érzés soha ne múljon el. 1994-ben egy görögországi üdülés után születhetett meg a fejében a gondolat, hogy elhozza a hamisítatlan tzatzikihangulatot a Balaton partjára. Aztán, ahogy jövőre ötletszűkében elajándékozzuk az egykoron értékes szuvenírt valami nem túl közeli ismerősünknek, úgy

ebbe az álomba is hamar betört a kijózanító valóság.

Már az építkezéssel problémák akadtak, később az üzemeltetéssel meg pláne. Épp csak elkezdődött a projekt, amikor az építésre szánt pénz már el is fogyott, körülbelül tíz évig állt félkészen, üresen a kék-fehér épületkomplexum, amely az első elképzelések szerint luxusbungalókból állt volna, a következő tervek szerint pedig kávézókat, üzleteket, éttermeket tömörítő bohém outdoor plázának készült.

Mindez Tihany felé található Balatonfüred szélén, egy értékes területen, a campinghez közel, amely a városközponttól és a vattacukor-illatú mólótól is kellemes sétatávra van.

Habár 2005-ben Annagora Park néven végre megnyitott, a hozzá fűzött reményeket alulmúlta, és három évre újra bezárt.

Akkor talán azt gondolták, a tájidegen színezettel lehet a baj és az egész kísértetvárost átmázolták vidám narancssárgára és rózsaszínre, hátha majd most…

De újra elmaradt a siker, még a névváltoztatás ellenére is. Ennek az lehet az oka, hogy Sundance Park helyett skanzenre lenne a Balatonon nyaralóknak igényük. Vagy lehet az is, hogy Balatonfüreden kezdenek vállalkozásba a világ legtehetségtelenebb befektetői. Illetve lehet az is, hogy valamilyen okból mindig ellehetetlenülnek.

De az is lehet, hogy ez az összes feltételezés téves, csak már senki nem meri letesztelni. Jobb híján Sundance-ből SunCity Szórakoztató Központ lett új üzemeltetéssel és néhány, csak éjszaka működő – a görög falu koncepcióba nem illő, ugyanakkor egyedi karaktert sem mutató – vendéglátó egység, ami elé azért csak oda lehet parkírozni a Lamborghinivel és a nyomok szerint bele lehet taposni a műfűbe az üvegszilánk mellé a csikket.

Nappal viszont semmi más nincs a területen, csak rettenetesen meleg és napi átlag 5 turista, aki érzi, hogy ez a hely nagyon próbál valami lenni, de nagyon nem az.

Itt bizony nem lehet a valutát semmire se elkölteni, mindenhol csak a zsákokba gyűjtött szemét és egy egészen biztosan a romokba kódolt baleset riasztó jelei láthatók. Betört ablakok, beszakadt padlók, a szél által nyikorgatott ajtók, a falból kilógó vezetékek szavatolják, hogy egyszer itt valakinek a jól kezdődő esti mulatozása nagyon rosszul fog végződni.

A legtöbb kirakat be van deszkázva, amelyik mégsem, az általában óriási rumlira enged belátást. Ennek ellenére is körülbelül négy-öt épületben az élet nyomait véltem felfedezni.

Ezért gondoltam, mielőtt napszúrást kapok az augusztus huszadikai kánikulában, a recepción megkérdezem, ki lehet-e az épületeket apartmanként bérelni. Mert ha igen, akkor találtam volna reményt arra, hogy kalandos kedvű airbnb-sek valamit mégis hozzá tudnak tenni a magyar GDP-hez.

Nos, a választ erre a kérdésre a recepción nem tudtam meg. De megszólítottam az egyetlen bennfentesnek tűnő egyedet.

A létesítmény neve elhallgatását kérő gondnoka nem tudta megmondani, mik a tervek a sok üresen álló épülettel, de szerinte igen jól látható, hogy

ez valaha valami nagyon szépnek készült. Csak most meg már hagyják.

Egyes épületek az úriember szerint „maszekok”, ahol bentlakókat látok, azok meg a szomszédos csúszdapark és az éjszakai szórakozóhelyek dolgozói.

Jó lehet, ha résztulajdonosként áll a pénze az embernek egy ilyen halott vállalkozásban, se kinyitni nem tud, se eladni nem tudja, mert nincs értéke. Így a város lakói közül is megkérdeztem néhányat, mit tudnak a falu történetéről. Mindegyik azt mondta, hogy igazából a városnak nem lett volna baja a furcsa, görögös ötlettel, mert legalább nem egy újabb paprikacsárda épült, de tudomásuk szerint a befektetők, az üzemeltetők és az önkormányzat között soha meg nem született egyezség volt a gátja a prosperitásnak.

Egy 2011-ben végzett közvélemény-kutatás szerint viszont az emberek egy része beleunt az állandó hercehurcába és az egész komplexum ledózerolása mellett szavazna. Bóka István polgármester ezzel egy időben szintén azt nyilatkozta, hogy mivel az élményközpont törekvései nem egyeznek a város törekvéseivel, ti. hogy kulturált, magas szintű turisztikai egységek üzemeljenek Balatonfüreden, ezért a komplexumot le kell bontani. De azért a sorok között az is kiolvasható a nyilatkozatból, hogy a város vezetését zavarja, hogy Balatonfüred önkormányzatának nincs részesedése az üzletből.

Az egészen biztos, hogy az épületegyüttesnek csak a jelenleginél jobb felhasználási módja képzelhető el. De az is biztos, hogy ha egy korábban privatizált terület újra önkormányzati tulajdonba kerül, akkor a város érdekeit kell képviselnie és annak vagyonát kell növelnie.