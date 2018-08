Új természetfilmet forgatott a 92 éves Sir David Attenborough

Sir David Attenborough már elmúlt 92 éves, de a természetfilmes még mindig aktív. Nem sokkal azután, hogy befejezték a nagy sikerrel futó Kék Bolygó 2. forgatását, már bele is vágtak a BBC soron következő természetfilm-sorozatába.

A Dynasties című ötrészes alkotás öt különböző állatfaj – oroszlánok, csimpánzok, tigrisek, császárpingvinek és vadászkutyák – életét követi majd figyelemmel. A felvételekből kiderül az is, hogyan védik meg családjukat, területüket és dinasztiájukat – írja az ígéretesnek tűnő sorozatról a 24.hu.

A lap idézi a csatorna tartalomigazgatóját, Charlotte Moort is, aki bizakodását fejezte ki az új sorozattal kapcsolatban:

A csodálatos David Attenborough ismételten inspirálja majd a közönségét, amikor elhozza a képernyőkre a természetet. Remélem, hogy az intim állati drámák továbbra is úgy kötődnek majd a nézőkhöz, mint a Kék bolygó 2 vagy a Bolygónk, a Föld 2 esetében történt.

Az új természetfilm-sorozat premierje a BBC One csatornán lesz hamarosan, viszont Twitter-oldalukon már közzé is tették a Dynasties első hivatalos plakátját is.