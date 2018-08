Végre egy jó hír: a hétvégén jelentős lehűlés jöhet

A hétvégén egyre többfelé csapadékosra fordul az időjárás, és jelentős lehűlés is várható. Vasárnap többfelé a 20 fokot sem érik el a maximumok, miközben az Alföldön még 30 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos csütörtöki, középtávú előrejelzéséből.

Péntek délelőtt a több-kevesebb napsütés mellett helyenként, a déli óráktól északnyugaton, északon többfelé, másutt néhol valószínű zápor, zivatar. A légmozgás megélénkül, helyenként meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 17-22 fok lehet. Napközben 29-34 fokig melegszik a levegő.

Szombaton a Dunától keletre több, a Dunántúlon pár órára süt ki a nap. A Dél-Alföldön elszórtan, másutt többfelé várható zápor, zivatar, északnyugaton, nyugaton eső is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon is megerősödhet a szél, emellett zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 16-22 fok között valószínű. A nappali maximumok az Észak-Dunántúlon 20-27, másutt 27-33 fok között alakulnak.

Vasárnap keleten kezdetben még kisüt a nap, majd ott is befelhősödik. A Dunántúlon jellemzően erősen felhős lesz az ég, majd késő délutántól vékonyodik a felhőzet. Többfelé valószínű eső, zápor, főleg keleten zivatar is. Emellett a szél is megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon és az Északi-középhegységben 16-20, az Alföldön 22-30 fok között alakul.