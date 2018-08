Lucy Sparrow tavaly robbant be Fauxdega nevű projektjével, ami nem más, mint egy New York-i kamu vegyesbolt. Hogy miért kamu? Mert minden gyapjúból van és kézzel mintázták. A Faux 9 ezer termékkel nyitott és pillanatokon belül el is fogyott minden.

Legújabb textilbirodalma polcain 31 ezer áru várja gazdáját. A Los Angeles-i showroom augusztus végéig lesz nyitva, vagy amíg a készlet tart – ahogy mondani szokták.

Forrás: Twisted Sifter