Apja haláláért áll bosszút Rocky tanítványa a Creed II-ben

Végre magyarul is befutott a Creed II előzetese. A Rocky-spinoff második részében Creednek (Michael B. Jordan) a Rocky IV-ből ismert Ivan Drago fiát, Viktor Dragót kell majd legyőznie. Ivan Drago volt az, aki a negyedik részben végzett Creed apjával, Apollóval a ringben, így a mérkőzés egyfajta bosszú is lesz. Az új filmben természetesen visszatér Sylvester Stallone is, illetve Dolph Lundgren is az idősebb Drago szerepében.

A Creed II-t november 29-én mutatják be a magyar mozik.

