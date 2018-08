Továbbra is rohamosan nőnek az ingatlanárak, Hűvösvölgyben 1,1 millió felett jár a négyzetméterár

Továbbra is nagyon erős a kereslet és ennek megfelelően az áremelkedés is a fővárosi lakáspiacon: augusztus közepén 600 ezer forint fölé emelkedett a lakások átlagos négyzetméterára, ami 20 százalékos drágulást jelent tavalyhoz képest. Budapesten belül azonban nagyon eltérőek az átlagos négyzetméterárak és a drágulás mértéke is – derült ki az ingatlan.com elemzéséből, amelyet a hvg.hu ismertetett.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a leginkább kiugró drágulás a legjelentősebb presztízsű kerületekben és a peremkerületekben ment végbe, előbbiekben a téglalakások, utóbbiakban pedig a panellakások ára nőtt inkább. Ahol pedig nem volt drágulás, ott stagnáltak az árak.

A legnagyobb mértékben Hűvösvölgyben nőttek az árak az elmúlt egy évben, itt 66 százalékkal, 1,15 millió forintra (!) emelkedett az átlagos négyzetméterár. A második helyen Lipótmező áll: itt 54 százalékos emelkedéssel 1 millió forintos az átlagár, a harmadik pedig Rézmál lett 45 százalékos drágulással és 1,05 milliós átlagárral.

A peremkerületeken a pesterzsébeti, a budatétényi és a kőbányai panellakások ára növekedett a legnagyobb mértékben. Az elmúlt évben 20 százalékos áremelkedés ment végbe a panelpiacon, jelenleg 470 ezer forintos az átlagos négyzetméterár.