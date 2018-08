A globális felmelegedésnek köszönhetjük Budapest legjobb randihelyszínét

Nagyon rég nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása: nyáron 2003-ban mértek ehhez hasonlót, előtte pedig sokáig nem. Úgy tűnik, ez a mélypont, hamarosan újra emelkedik majd – ez legfeljebb télen normális, az évnek ebben a szakaszában legalábbis aggasztó.

Például azért, mert most azok is láthatják és érezhetik a globális felmelegedés erejét, akik eddig tagadták a jelenség létét, vagy egyszerűen nem foglalkoztak vele. Rég volt ekkora szárazság és meleg Európában,

a vízgyűjtők vize egyszerűen elillant,

nem tudták táplálni tovább a Dunát.

A folyam több ága egyszerűen eltűnt, Gödnél például egy hosszú szakaszon át lehet sétálni a száraz kagylókon, körbejárhatjuk az elsüllyedt furcsaságokat, barátkozhatunk az élővilággal, Szentendrénél pedig a hajókat nem engedik tovább. A Ráckevei-Soroksári Duna-ágat már egyenesen szivattyúkkal kell táplálni.

Budapest ehhez képest „megúszta”, a Duna természetesen nem tűnt el, bár sokat elmond, hogy felszínre bukkant még a Szabadság hídhoz közeli Ínség-szikla is, amely nem véletlenül kapta ezt a nevet. Így is komoly gondokat okoz a vízállás, a turistahajók képtelenek elindulni (vagy hazatérni), Bécsben és Budapesten vesztegelnek, hiszen az úton a legváratlanabb helyeken akadhatnának el. A teherszállítás is akadozik, a hajók kapacitásának csak egyharmadát tudják (merik) kihasználni, a szakértők katasztrofális állapotot emlegetnek. A helyzet még négy-öt napig így marad, aztán fokozatosan újra erőre kap a Duna.

Ehhez képest persze szinte mellékes, mégis van jó oldala is ennek: a fővárosiak és a turisták a Duna szó szerint ismeretlen oldalára csodálkozhatnak rá. Egész kis új partszakaszok, félszigetek emelkedtek a felszínre, gyerekek és horgászok veszik birtokba őket, élvezik, hogy olyan közel mehetnek a vízhez, mint soha. Sokkal nagyobb lett a Kopaszi-gát napozó-romantikázó része, több helyük van a bulizóknak a Népszigeten, a Margitsziget alatt pedig Budapest legjobb randihelye bukkant fel, használják is a szerelmesek, fotósok, szelfizők. Körbefotóztuk a várost a Duna mentén, íme!

Kopaszi-gát

Ezek a kövek normális esetben szinte teljesen víz alatt vannak.

Budai alsó rakpart

Ezt a két félszigetet formázta meg a sodrás és az ide ömlő szennyvíz. Csak eddig semmi sem látszott belőle.

Az Ínség-szikla.

Margitsziget

Az áthúzott Orbán látszani fog, ha visszatér a Duna, Mátyás már nem.

Buli- és randihely a híd déli oldalán.

Sétálhatunk az alagútban is – ez sem gyakori.

Népsziget

A kutyus lába vizes lenne normális esetben.

Leültek a stégek is – ennek mind víz alatt kellene lennie.

Általában a fekete sávig ér a Duna.