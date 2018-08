Magyar fejlesztésű app segít az albérletet keresőknek

Ár-összehasonlító alkalmazás könnyítheti meg azoknak az életét, akik valamelyik magyarországi nagyvárosban szeretnének albérletet találni.

Az Árminimum lényege, hogy ha bármilyen albérletes vagy ingatlanos oldalon rákattintunk egy hirdetésre, automatikusan megjelennek előttünk a bérleményről szóló, más oldalakon közzétett hirdetések ár szerint sorba rendezve – írja az Index.

Faragó Péter, az alkalmazást fejlesztő Realmonitor Kft. igazgatója szerint az alkalmazás azért jött létre, mert Budapesten és az egyetemi városokban egyre nehezebb albérletet találni, és a hirdetők, ingatlanosok ezt sokszor ki is használják: ugyanarról a bérleményről több oldalon is közzétesznek hirdetéseket, az ajánlatok azonban árban nagyon eltérőek is lehetnek. Van például olyan V. kerületi ingatlan, amelyet 291 ezer, de akár 221 ezer forintért is bérbe vehetünk, a hirdetők pedig természetesen a drágább ajánlatokat emelik ki fizetett hirdetés formájában. Az albérletet keresők sokszor azért nem ellenőrzik az összes ingatlanos oldalt, mert gyorsan le akarnak csapni egy-egy kedvezőnek tűnő ajánlatra.

Hogy mennyire bevett ez a trükk, arról az Árminimum fejlesztői közöltek adatokat: információik szerint a bérlemények 23 százalékát hirdetik több ügynökségen keresztül is, a Magyarországon egy adott napon piacon lévő 45-50 ezer hirdetés így valójában csak 15-17 ezer albérletet takar. A legmagasabb és a legalacsonyabb bérleti díjak között átlagosan 37 ezer forint/hó a különbség.

Az Árminimum appja Chrome- és Firefox-bővítményként tölthető le az Árminimum.hu weboldalról. Az applikáció jelenleg a kilenc legfontosabb ingatlanhirdetési oldal ajánlatait gyűjti össze.