Itt az első pomponfiú! – videó

Bemutatkozott a nagyközönség előtt a világ első „pomponfiúja””. A 25 éves Jesse Hernandez a New Orleans Saints csapatát biztatta a New Orleans-i NFL-stadionban.

Rajta kívül egyébként még két másik férfi is van, aki cheerleaderi minőségben biztatja majd az NFL csapatait – írja a hvg.hu.

Check out the debut of Jesse Hernandez as a member of the Saintsations before the start of Friday's game in the Superdome. pic.twitter.com/EC85gD5xV2