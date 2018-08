Mopszoknak nyílt kávézó Londonban

A londoni Pug Cafe nevű pop-up kávézót ne keverd össze a macskás vagy más állatsimogatós kávézókkal! Ez a vendéglátóipari egység ugyanis nem azzal akar több vendéget becsábítani, hogy mopszokat szedett össze. Épp ellenkezőleg, kifejezetten mopsztulajdonos gazdiknak és elsősorban kutyáiknak szól.

Szeptember 9-én pedig kitágítják a vendégkörüket, ugyanis a mopszok mellett a francia buldogok előtt is megnyitják az ajtajukat. Így aki szeretné egy felejthetetlen kávé- és sütiélményben részesíteni a kutyusát, regisztráljon még most! Lesz mindenféle, külön francia buldogoknak kiötlött finomság és a kávézó specialitása, a puppuccino névre keresztelt ital is.

apartment therapy