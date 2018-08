Hűtőtáskát lopott egy medve a Szent Anna-tónál

Ez a hétvége sem múlt el medveészlelés nélkül Erdélyben. Még nincs egy napja, hogy a Szépvíz községhez tartozó Bükklokán egy tehenet ölt meg egy medve. Erről Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke számolt be közösségi oldalán. A tehéntetemről fotót közlő Borboly szerint a medve korábban már több tehenet is megkarmolt, de eddig mindig sikerült elkergetni. Az elöljáró szerint valószínű, hogy a ragadozó vissza fog térni a területre újabb zsákmány reményében.

Hasonlóan gondolkodnak a medvék a Szent Anna-tó környékén is, ahol bár december óta tilos a fürdőzés, a legtöbb turistát ez egyáltalán nem zavarja. Kapóra jön a medvéknek is az embertömeg, akiknél mindig van egy-két finom falat az éhes mackók számára. Legalább is így gondolhatta az az anyamedve is, aki két bocsával együtt próbált meg elvegyülni az illegális strandolók között.

Mivel a mimikri nem volt tökéletes, a mackó közeledtére szétrebbenő embertömegben magányossá vált hűtőtáskák és kosarak szabad prédát jelentettek a bocsairól gondoskodni akaró medvének. A HVG tudósítása szerint a medve a piknikezők szeme láttára elemelte az egyik hűtőtáskát, és magával hurcolta az erdőbe, majd a bocsok is hamar követték.