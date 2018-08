Anger Zsolt: „A SZIN a mai napig a világ legjobb balhéja”

Jáksó László képében nemcsak a nagy dumájú tévés, rádióst, de a Szegedi Ifjúsági Napok első arcát is köszönthetjük. Őt egyébként a közönség választotta meg, szavazás útján 2006-ban.

„Önmagában nagy megtiszteltetés volt, hogy gondoltak rám. Attól, hogy a tévében ugrál valaki, még nem feltétlenül szeretik. Ha viszont meghívják valahová, az már csak jele lehet valamiféle szimpátiának” – mondja. Végig is bulizta a fesztivált és élete egyik legjobb bulija is oda köti, amikor a baráti társaságával körbejárták Szegedet, majd belevetették magukat a SZIN koncertjeibe.

„Nagyon jó volt, Szegeden én egyébként is otthon vagyok. Bulizni is szeretek, úgyhogy minden együtt volt. Remekül éreztem magam!”

Badár Sándor 2007-ben lett a SZIN arca, aki itt állította fel dumarekordját is. „Váratlanul jött a felkérés, de felemelő volt, hogy azt gondolták, méltó képviselője vagyok a SZIN-nek. Egy meglehetősen izgalmas év alakult ki belőle” – mesélte a humorista. Számára 2007 valóban szinte a SZIN körül forgott, hiszen a rá hasonlító karikatúra került a plakátokra, szerepelt a Magna Cum Laude fesztiválhimnuszának, a SZINezd újra című számnak a klipjében, a legnagyobb dolog azonban a helyszínen felállított dumarekord volt.

„A dumarekord gyakorlatilag egy véletlen elszólásból lett. Amellett, hogy vállaltam magát az arcot, természetesnek vettem, hogy részt veszek rajta és megcsináljuk a klipet is, aztán az ötleteléskor merült fel, mi lenne, ha lenne még valami extra?” – emlékezett vissza a humorista. „Annál nagyobb extra mi kell, hogy fellépjek? – kérdeztem, majd másnapra kitaláltam, mi lenne, ha a dumaszínházas fiúkkal csinálnánk egy olyan monstre megmozdulást, hogy a SZIN első órájától a legvégéig váltásban stand-upolnánk. Persze ez több okból is kivitelezhetetlen lett volna, majd másnap felhívtak, nem tudnám-e egyedül megcsinálni. Persze, nem négy napon keresztül, de kérdezték, hogy mennyit tudok. Hasraütésszerűen mondtam be a hét órát.”

A humorista csak ezt követően nézte meg, hogy a világcsúcs 7 óra 16 perc. Végül 1500 ember előtt vágott neki, akiket 7 óra 26 percig tartott szóval improvizációjával: „Felemelő érzés volt! Az vitt végig, hogy a közönség nagyon kitartó és együtt érző volt, szerették a stand-upot, és az utolsó percig velem voltak. Azért egy olyan 5 óra még maradt bennem…” – emlékszik vissza Badár.

Anger Zsolt 2017-ben volt a SZIN arca, ekkor rövid kis videókban mesélt a Szegedi élményeiről. Megtudtuk többek mellett, hogy egy időben fogant a SZIN születésével, pontosan 50 éve. „Na, kisSZINem, elmondom a frankót. Amikor az első SZIN dübörgött odabent a belvárosban, anyámék itt játszották a papás-mamást, ebben a panelban” – mesélte Anger Zsolt egy tavaly készült videóban, egy szegedi bérház tövében. „Ide hallatszott a Scampolo koncert – folytatta. – Úgy bizony, együtt nőttünk fel, én meg a SZIN. Én egy ilyen szép délceg fickó lettem, a SZIN pedig a mai napig a világ legjobb balhéja.”

És hogy mekkora balhé is lesz idén, azt talán sejteti a fellépők sora, ami olyan nevekből áll, mint Sean Paul, Wilkinson, Pet Shop Boys, Jess Glynne, de itt lesz még a Faithless is egy dj settel és az összes hazai kedvenc a Halott Pénztől kezdve, a Quimbyn át egészen a Lovasi 50 koncertig – augusztus 22. és 26. között Szegeden.