Elnyelt egy múzeumi látogatót a fekete lyuk

Egy múzeumi túra aligha szokott a kórházban folytatódni, ám az indiai származású, brit szobrászművész, Anish Kapoor kiállítására immáron a „veszélyes” jelző is kiakasztható. A gigantikus köztéri alkotásaival és múzeumi terekbe tervezett szobraival világhírűvé vált művész egyik kreációjába ugyanis beleesett egy olasz turista.

Mindez a portugáliai Porto Museo Serralves di Oportóban történt, ahol a Kapoor elmúlt 40 évének közel 60 alkotását felvonultató tárlaton szerepelt a híres fekete lyuk, a Descent into Limbo (Leszállás a pokolba, 1992): a padlón látható fekete kör vélhetően megtévesztette látogatóját, hiszen a látvány alapján nem igazán lehet eldönteni, hogy csak egy fekete lemezzel vagy egy végtelenített lyukkal van dolgunk.

Nos, mint azt az 59 éves turista is megtapasztalhatta, a lyuk nem csupán illúzió, hanem nagyon is valóság. Az eredmény: 2,5 méteres esés, s valószínűsíthetőn a műalkotást ért károkat is meg kell térítenie.

(via)