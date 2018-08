Élete szelfijét lőtte a búvár – fotó

A 28 éves Adam Stern búvárkodni készült a tongai Nuku’alofa partjánál, amikor észrevett egy óriási nőstény bálnát. Ez csak egyet jelentett az ausztrál férfi számára: itt az idő egy pazar szelfire!

„Először csak az »éneklését« hallottam a vízben, aztán a bálna is megjelent. Gyorsan beljebb úsztam, elkezdtem körözni körülötte a vízben, mire ő is” – mesélte Adam, akinek nemcsak a tökéletes szelfi jött össze az állattal, hanem azt is elmondhatja, hogy „táncolt” vele. Ez mintegy másfél órán át tartott. „Elképesztő volt együtt lenni a vízben a bálnával, sőt úszni vele” – vallotta be a szerencsés búvár, aki jó időben volt jó helyen.

Diver Captures Once In A Lifetime Selfie With Giant Whale – LADbible https://t.co/PA8vYSuzLI — Diving News (@diving_news) 2018. augusztus 16.



Tonga egyébként a világ egyik olyan helye, ahol a turisták bálnákkal úszhatnak az óceánban.

