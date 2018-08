Lecsapott a vihar a Backstreet Boys szabadtéri koncertjére, 14-en kerültek kórházba

Legalább 14 embert kellett kórházba szállítani szombaton, miután a vihar felborította a beléptetőkapukat egy oklahomai szabadtéri Backstreet Boys-koncerten – írja a CNN.

A környéken heves esőzés és viharos, 130 kilométer/órás szél tombolt, ezért a szervezők már akkor elkezdték kimenekíteni az embereket, amikor az első villámok megjelentek.

Hundreds of Backstreet Boys fans playing chicken with an Oklahoma storm right now. Giant metal entrance structure, portable toilets, blew over. A handful of people left in ambulances. pic.twitter.com/buTqnq3Ltj