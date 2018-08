Fontos változás jön az ötös-, és a hatoslottó sorsoláson

Az Ötöslottó sorsolásán való részvételre pályázók közül ezentúl 3 számhúzó-jelöltet sorsolnak ki, közülük kerül ki majd a Szerencseszombat műsorban szereplő számhúzó. A számhúzó-jelöltek alapnyereménye továbbra is 30 ezer forint marad – írja honlapján a Szerencsejáték Zrt.

Az Öttöslottó sorsoláson egy igazi újdonsággal is találkozhatnak majd a nézők: bevezetik a „számhúzói szerencseszámot”. Ez azt jelenti, hogy az élő műsor megkezdése előtt a kisorsolt számhúzó megnevez egy számot 1 és 90 között, és amennyiben a számhúzó szerencseszámát kisorsolják, úgy ő ráadásként 1 millió forinttal is gazdagodik. Abban az esetben pedig, ha a szerencseszáma nem szerepel a kisorsolt 5 szám között, akkor az alapnyereményen felül a legnagyobb kisorsolt szám 5.000-szeresét viheti haza.

A Hatoslottó esetében 5 számhúzó-jelölt kap meghívást a vasárnapi sorsolásra, akik közül a helyszínen dől el, hogy ki lesz a 3 kiválasztott számhúzó játékos. A számhúzó játékosok egymás után 2-2 nyerőszámot húznak ki. A számhúzó-jelöltek alapnyereménye változatlanul 30 ezer forint marad. Az a számhúzó viszont, aki a legnagyobb számot húzza aznap, a kihúzott szám 6000-szeresével is gazdagodhat.