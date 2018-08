Meztelen nő bújt elő egy pocsolyából – klasszikus festményeket keltettünk életre a Szigeten

Hello, Sziget! Are you ready for some great pieces of art?! Mona Lisa a nagyszínpad előtt unatkozik, a Szabadság vezeti a headbengelést, Androméda megvadul a Magic Mirror mellett, a világ leghíresebb földműves párja gyanakodva hallgatja az Arctic Monkeyst, Ádám pedig egy szál kukiban, hidegkomlóssal a kezében ejtőzik. Előszedtük a nemzetközi művészettörténet leghíresebb festményalakjait, és betereltük őket a legkeményebb helyzetekbe.