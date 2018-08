Unikornisos matraccal akadtak el a tóban

Unikornisos matraccal szállt egy horgásztó vizére egy nőkből álló társaság Minnesota államban szombaton, a matrac azonban fennakadt a vízinövényeken.

Épp arra járt azonban két seriffhelyettes, akiknek felkeltette a figyelmét az unikornis, és közelebb mentek, mert szerettek volna fényképet készíteni róla. Ekkor vették észre, hogy a gumimatracon rekedt nőknek segítségre van szükségük.

Egyikük egy kötelet dobott az unikornis utasainak, majd annak segítségével partra húzta őket.

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a 🌈🦄 stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9