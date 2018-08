Ma a Szigeten: telt ház másodszor is

Napi ajánlónkban kínálunk egy nagy és egy ínyencfalatot, hazai ízeket, kuriózumokat, ellenállhatatlan junkfoodot, egyszeri eseményeket és egész héten ismétlődő programokat, valamint ellátunk hamuban sült pogácsával, és emlékezünk is.

A nap nagy neve

Kygo (Nagyszínpad, 21.30)

Ahogy a minap már említettük, End Show nem lesz az idei Szigeten, de – nehogy valaki kétségbe essen – azért nem marad DJ nélkül így sem a nagyszínpad. A megmentő a 26 éves Kygo Norvégiából.

Ne csak a legnagyobbat nézd

MØ (Nagyszínpad, 17.45)

Igen, ő az a dán énekesnő Major Lazerék Lean Onjából, de amúgy tök jó dolgokat csinál. Két éve elég sokan lekésték a koncertjét a Rihanna miatt a bejáratoknál kialakult dugókban várakozva (az A38 sátorban lépett fel a barbadosi sztár fiaskója előtt), úgyhogy neki és a közönségnek is jár némi elégtétel, amihez a nagyszínpadnál kiválóbb helyszínt keresve sem lehetne találni.

A nap magyarja

Supernem (VOLT Fesztivál színpad, 19.45)

Nevezhetjük a stílusukat az általuk alkotott kifejezést használva tudományos-fantasztikus popnak vagy egyszerűen csak rock and rollnak is, a lényeg, hogy egy egészen kiváló magyar koncertzenekarról beszélünk.

Elég a zenéből, keress valami mást

Tűzfészek Társulat: Victorian Tales (Cirque du Sziget, 21.30)

A 21.30-as idősáv a cirkuszban mindig a tűzzsonglőröké. A mai fellépőket a steampunk, produkciójukat pedig a füstös, a fülledt és a humoros jelzőkkel harangozzák be, de van szó kocsmákról és csikorgó fogaskerekekről is, ami több mint ígéretes.

Bármelyik nap megnézhetnéd, a mai pont megfelelő lesz

Cinekoncert: A bánya titka – élőben zenél: Darvas Kristóf (Magyar Zene Háza, 21.00)

A Magyar Zene Házában péntek óta minden napra jut egy élőzenével kísért némafilm. A mai előadás különlegessége, hogy egy 1918-as magyar produkciót kísér zongorán egy 1981-ben született magyar zeneszerző és előadó.

Napi bűnös öröm

UFO (Sláger FM színpad, 02.00)

Dr. Love a 2018-as Szigetre is hozza a Napolajat. Bőségkosár.

2009-ben ezen a napon

Sor kerül a Sziget történetének egyik legszebb spontán jelenetére: a Bloc Party nagyszínpados koncertje után ki tudja, milyen okból beteszik a Dirty Dancing elcsépelhetetlen betétdalát, a Time of My Life-ot, mire a szétszéledőben lévő tízezres tömeg teljesen váratlanul kollektív táncba és éneklésbe kezd. Az angyalhangú kórust hallgatva és a kedvesen imbolygó emberáradatot nézve három-négy percre még az is elhiszi, hogy a szeretet egyszer mindet legyőz, aki amúgy epével gargarizál reggelente.

Jó tanácsunk mára

Menj ma biciklivel a Szigetre! A tároló jól megközelíthető és teljesen biztonságos, ha útközben valami történik a bringáddal, még kisebb javításokat is elvégeztethetsz rajta, az pedig megfizethetetlen, amikor az este végén nem kell kilométereket talpalni a hömpölygő tömegben a HÉV felé, hanem szinte azonnal indulhatsz haza.

Egy szigetes anekdota minden apropó nélkül

Nemzetközi jegyüzérrigmus a K-híd előtti benzinkút környékéről (a háttérben az előadóművész kolléganője ismeretlen megfontolásból egy „They like to buy tickets” feliratú kartont szorongat):

„Napijegy eladó! Napijegy eladó! Szell tiki, szell tiki, szell tik for szél, szell tik for szél!”

Részletes program a Sziget.hu-n.