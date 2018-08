Ezen a héten is folytatódik a kíméletlen hőség

Hétfőn sok napsütés mellett csak kevés gomoly- és fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű. A déli szelet többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű. Késő estére 20 és 26 fok közé hűl le a levegő – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az ország túlnyomó részén (> 99 százalék) nem lesz zivatar. A napi középhőmérséklet hétfőn az Alföld nagyobb részén 25 fok felett vagy 27 fok közelében alakulhat, ezért ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.

A következő napokban néhol ismét 35 fokig melegedhet a levegő. A hét második felében is csak kissé mérséklődik a kánikula, maradnak a 30 fok körüli maximumok. Emellett sok lesz a napsütés, csak helyenként várható zápor, zivatar.

Kedden is sok napsütés várható. Szórványosan, nagyobb eséllyel a Dunántúlon alakulhat ki zápor, zivatar. Előbb a Dunántúlon, majd estére már a Tiszántúlon is megerősödik a szél. Zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A leghidegebb órákban 15-22 fok lehet. Napközben a Dunántúlon 26-30, máshol 31-35 fokig melegszik a levegő.

Szerdán több órára kisüt a nap. Helyenként, legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. A légmozgás megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A minimum-hőmérséklet 13-20, a maximum-hőmérséklet 27-32 fok között alakul.

Csütörtökön napos idő várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 13-20 fok lesz. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.

Pénteken, szombaton és vasárnap is napos idő várható, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A minimum-hőmérséklet pénteken 14-21, szombaton 15-22, vasárnap 14-21 fok között valószínű. A nappali maximumok pénteken 28-33, szombaton és vasárnap 27-32 fok között alakulnak.