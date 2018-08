Sziget? Lárifári! Jön a fesztivál, ahol a nőké a főszerep

Hatvan koncert, ebből tizenegy külföldi, három nap, három színpad: nyilván nem méretben és választékban versenyez a Fekete Zaj a Szigettel és társaival. Pontosabban semmiben sem versenyez, nincs rá szüksége ugyanis: elég annyi, hogy pár év takarékláng után idén újra a maga teljességében rendezik meg a furazene-rajongók legjobb fesztiválját a Mátrában, ahol festői környezetben bódulhatunk lassú, baljós, bólogatós női stonerre (Anna Von Hausswolff, aki nem is akárhogy értelmezi ezt az amúgy végtelenül férfias műfajt), ugrálhatunk eksztatikus magyar sámánrockra (VHK) vagy pisloghatunk hitetlenkedve norvég mitológia ihlette kísérleti elektro-halálmetálra (Igorrr). Igen, ezek létező műfajok, a fenti együttesek pedig nagyon menők a saját szubkultúrájukban.

A szervezők egyébként ügyeltek rá, hogy minél több női előadó vagy nő vezette együttes lépjen fel, csak pár név: Kælan Mikla, Gustave Tiger, Julinko, Annelie, Intimate Stranger, Ann My Guard, Sonya, The Moon and the Nightspirit, Rats Kill Bats. Még egy külön playlistet is összeállítottak a kedvükért, akinek van Spotify-a, az itt tudja meghallgatni, akinek nincs, annak legyen! Csak ne futáshoz vagy spinninghez hallgassuk (vagy bármihez, aminek feltétele a derű és a jókedv), ezekre mérsékelten alkalmas.

Ha ez nem lenne elég meggyőző, bedobjuk a helyszínt:

Mátrafüred, Sóstó,

az árakat:

napijegy ötezer, bérlet 14 ezer,

a színpadok neveit:

Fanyűvő, Lúdvércek, Osztálykirándulás,

és az időt:

augusztus 17–19.

A fanyűvő egyébként a magyar jeti, elhagyott mátrai bányajáratokban lehet összefutni vele, bár eddig még senkinek sem sikerült.

További infók itt!