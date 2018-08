Újra hódít a jeges rockerlány, Tóth Ivett

Michael Jackson és az AC/DC után ezúttal Bruno Mars zenéjére fog korcsolyázni Tóth Ivett. A magyar műkorcsolyázó a téli olimpia idején a közösségi média sztárja lett, rajongók ezrei imádták lendületes kűrjét, amit szegecses bőrruhában adott elő. A 19 éves sportoló most is hasonló produkcióra készül – számolt be a Tények.

Ivett körül sok változás történt a téli olimpia óta: hazaköltözött Svájcból, néhány hete pedig már újra edz, sőt az új kűrjét is bemutatta egy tesztversenyen, ami a napokban zajlik Budapesten.

Mint mondja, a zene kiválasztásán sok múlik, és minden évben próbál a különlegességre törekedni: „Mindig próbáljuk így az érdeklődést fenntartani, hiszen egy két és fél perces intervallum a rövid program. Érdemesebb ezért izgalmasabb zenét választani.”

A korcsolyázók már megszokták, hogy ha kint tombol a hőség, ők akkor is hűvösben vannak, hiszen az edzések 10-12 fokban zajlanak. Ivett szerint sokan azt gondolják, hogy ha valaki téli sportot űz, az biztosan nem fázik, pedig nem így van. Annak mindenesetre nagyon örül, hogy a 30-40 fokos kánikula elől be tudnak menekülni a jégpályára edzeni. „A nyári időszakban nagyon jó itt tölteni a fél életünket” – vallotta be.