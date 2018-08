Ma a Szigeten: egy csomó csörgőkígyó

Napi ajánlónkban kínálunk egy nagy és egy ínyencfalatot, hazai ízeket, kuriózumokat, ellenállhatatlan junkfoodot, egyszeri eseményeket és egész héten ismétlődő programokat, valamint ellátunk hamuban sült pogácsával, és nosztalgiázunk is egy kicsit.

A nap nagy neve

Dua Lipa (Nagyszínpad, 21.30)

Ha van igazán 21. századi popkarrier, akkor az Dua Lipáé: a 22 éves énekesnő koszovói albán szülők gyermekeként született Londonban, és azzal váltotta meg a belépőjét a zenebiszniszbe, hogy 14 évesen elkezdett feldolgozásokat posztolni a YouTube-ra, ma meg már a Sziget nagyszínpadán főfellépő. Jelenkutatók előnyben.

Ne csak a legnagyobbat nézd

King Gizzard & the Lizard Wizard (A38 színpad, 22.00)

Ha abból indulunk ki, hogy minden modern fesztivál nagyanyja Woodstock, a Szigetnek meg pláne, hiszen egy évig még Eurowoodstock néven is futott, idén pedig az a szlogenje, hogy „Love Revolution”, akkor ennél a 2010-ben alakult, csodálatos nevű ausztrál formációnál ideillőbb társaságot el se tudunk képzelni – náluk ugyanis a zenetörténelem úgy, ahogy van, megállt valamikor a hatvanas években, a pszichedelikus rockzenénél, és hibátlanul hoznak is mindent, ami ezen feltételek mellett kötelező. A szövegileg jobbára a cím ismételgetéséből álló Rattlesnake (Csörgőkígyó) című számuk például annyira hipnotikus, hogy Sigmund Freud és egy indiai táncoló kobra is csak csettintene rá.

A nap magyarja

Black Bartók (VOLT Fesztivál színpad, 15.00)

A méltán népszerű Hangmás utódzenekara zeneileg inkább fekete, mint Bartók, bár ha az innovációs hajlamot nézzük, kétségtelenül ott lebeg a tagok feje felett a magyar komponistaóriás szelleme is, hiszen a punkot és a bluest keverik az elektronikával, méghozzá elég határozottan. És nagyon jól.

Elég a zenéből, keress valami mást

Lecsófőzés a Parno Graszttal (Karaván sátor, 19.00)

Egy jó lecsóval nyáron sosem tévedhet az ember, ez pedig az idei nyarad egyik legexkluzívabb lecsója lesz, ugyanis az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt tagjai főzik, helyben, kint a Szigeten. Legfeljebb akkor hagyd ki, ha gyűlölöd a hasad, de inkább akkor se. (17.15-től egyébként levetítik a helyszínen az együttesről szóló filmet is, 23.45-től pedig természetesen koncertet is ad a csapat, ezek szintén melegen ajánlott programok.)

Bármelyik nap kipróbálhatnád, a mai pont megfelelő lesz

Sleeping Beauty Project: Dream Experiment (Színház- és Táncsátor, 14.00)

Túl van a félidején a 2018-as Sziget, és amúgy is vasárnap van, szunyókálj egyet délután. De persze ne otthon: kint a fesztiválon egy alvásciklusig tartó irányított alvásban vehetsz részt a Sleeping Beauty Project keretében, amelynek célja az érzékszervek újraindítása.

Napi bűnös öröm

ABBA Slovakia Tribute (Budapest Park tribute-színpad, 23.00)

A bűnös öröm itt természetesen nem az ABBA zenéje, hanem az, hogy egy tribute-zenekar előadásában hallgatod. De ettől még ugyanolyan bűnös. És ugyanolyan nagy öröm.

2006-ban ezen a napon

Radiohead-koncert a nagyszínpadon. Az ezredforduló egyik legfontosabb zenekarának kedvéért az utolsó műsorsávot másfélről kétórásra bővítik (nem gyakran történik ilyen), a közönség lélegzetvisszafojtva várja a nagy eseményt. A Radiohead egy Radiohead-koncerttel készül a nagy napra, se többel, se kevesebbel.

Jó tanácsunk mára

Elég nagy a por odakint, jó, ha van nálad egy kendő, amit a kritikusabb pillanatokban az arcod elé szoríthatsz. Inkább ez, mint a torokkaparás másnap. (Ha még az allergiaszezon áldozatai közé is tartozol, a figyelmeztetés fokozottan érvényes rád. Az ellenségednek sem kívánnád együtt a fekete ürömöt és a port.)

Egy szigetes anekdota nem minden apropó nélkül

Fiatal lány szerdán a hatos villamoson a telefonjába: „Ma kezdődik a Sziget, nem? … Ja, ja, ma. … Hát majd vasárnap megyek Marinára Dua Lipát hallgatni, he-he.”

Részletes program a Sziget.hu-n.