Ma a Szigeten: palacsintázz a világ legelvetemültebb zenebohócával

Napi ajánlónkban kínálunk egy nagy és egy ínyencfalatot, hazai ízeket, kuriózumokat, ellenállhatatlan junkfoodot, egyszeri eseményeket és egész héten ismétlődő programokat, valamint ellátunk hamuban sült pogácsával, és nosztalgiázunk is egy kicsit.

A nap nagy neve

Mumford & Sons (Nagyszínpad, 21.30)

Nagybőgő-emelgető, bendzsólóbáló, fejrázó stadionfolkrock a Szigeten. Ha három éve elolvadtál a Kings of Leontól, ettől is el fogsz. De valószínűleg akkor is, ha azt se tudod, mi az a Kings of Leon. Arra találták ki magukat, hogy olvadozzanak tőlük.

Ne csak a legnagyobbat nézd

Aurora (A38 színpad, 23.45)

Mára nagyjából megtanulta a világ, hogy milyen egy északi énekesnő: kicsit furcsa, nagyon melankolikus, és többnyire elég jó is. Na, hát Aurora Norvégiából jön a 2018-as Szigetre, és nem is képez kivételt a szabály alól.

A nap magyarja

Balázs Elemér Trio (Magyar Zene Háza, 19.30)

Hallgattál már jazzt a héten? És idén? Oké, akkor pótolj, mert most csomagban kapod a téged érdeklő programokkal együtt az egyik legnevesebb magyar jazzdobos trióját is. Ők is megérdemlik, hogy megnézd őket, te is megérdemled, hogy jó zenét hallgass.

Elég a zenéből, keress valami mást

The Yelling Kitchen Prince (Vándor Vurstli, 18.30)

Egy Elvis-frizurás, Elvis-pajeszos férfi főzőlappal, mosogatóval és fiókokkal teljes mozgó konyhapulttá alakított egy orgonát, és 27 és fél perces előadása során nemcsak zenél és zsonglőrködik rajta (vele, mögötte, általa), hanem palacsintát is süt a közönség egyik tagjának. Meg tüzet fúj. Minőségi elmebaj, kihagyhatatlan.

Bármelyik nap megnézhetnéd, a mai pont megfelelő lesz

ACE-K (Cirque du Sziget, 21.00)

Egy zsonglőr alapból gyors és precíz, elvégre erről szól a szakmája. Na de egy nindzsagyorsaságú és -precizitású zsonglőr egyenesen Japánból, az azért külön kategória. Az idei Szigeten ACE-K demonstrálja a különbséget.

Napi bűnös öröm

Ámokfutók (Sláger FM színpad, 00.00)

Nyilvánvaló, hogy a nindzsazsonglőr után meg kell hallgatni a Szomorú szamurájt.

2013-ban ezen a napon

Megtartják a Sziget történetének első End Show-ját: hagyományos koncert helyett egy látványelemekkel erősen megtámogatott DJ-szett zárja a hetet David Guetta szakértő tolmácsolásában. Öt évig élő hagyomány születik: azóta az idei az első Sziget, amelyen ismét zenekar (az Arctic Monkeys) áll majd a nagyszínpadon a legutolsó műsorsávban.

Jó tanácsunk mára

Vannak hátsó kocsik is a HÉV-szerelvényen. Attól még, hogy ott a bejárata, nem kell feltétlenül megállni rögtön a peron legelején.

Egy szigetes anekdota minden apropó nélkül

„2005-ben annyira igyekeztem egy késő esti koncertre némi iszogatás után, hogy félúton elnyomott a buzgóság. Az egyik pillanatban még bőszen haladtam a Wan2 színpad felé, a következőben meg vagy négy órával később volt, és én ott feküdtem a sátor előtt – figyelem, ennek még lesz jelentősége – az oldalamon. Ezek után eleve kicsit morcosan indultam hazafelé, de úgy harminc méterrel odébb már kifejezetten pufogtam, ugyanis a szembejövők nagy része kajánul vihogva bámult rám. A dolog folytatódott a HÉV többi utasával, majd bent a városban a hajnali járókelőkkel is, bár közülük sokan inkább már ijedten vagy felháborodottan méregettek. Én meg csak morogtam tovább: mi van, hát nem láttak ezek még fáradt embert? Most mit kell így nézni? Otthon a tükör előtt rájöttem: az arcom egyik fele kicsit földes volt, azon feküdtem ugye, a másikat meg valaki telegraffitizte jó vastag filctollal. El lehet képzelni, mekkora élmény volt körömkefével levakarni.” (egy névtelen fesztiválozó)

