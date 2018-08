Szombaton derül ki, hogy Rasovszky aranyéremre válthatja-e az ezüstöt

Ahogyan azt mi is megírtuk, egy nappal az 5 kilométeren aratott győzelme után kis híján 10 kilométeren is aranyérmet szerzett Rasovszky Kristóf a nyílt vízi úszók skóciai Európa-bajnokságán csütörtökön. Sokáig a magyar úszó vezetett, nem sokkal a cél előtt azonban az Európa-bajnoki címvédő, a holland Ferry Weertman felzárkózott mellé. Végül szinte teljesen egyszerre értek a célba, célfotó alapján állapították meg, hogy Weertman egy milliméterrel megelőzte Rasovszkyt, aki így csak ezüstérmet kapott.

Igen ám, de a szakemberek hosszas elemezgetés után is azonos időt írtak ki a két versenyzőnél, ezért a Magyar Úszó Szövetség óvást nyújtott be, és holtverseny kihirdetését kérték, hiszen – ahogyan erre felhívták a figyelmet – több olyan hasonló eset is volt korábban, amikor így jártak el a bírák.

A MÚSZ pénteken közleményben számolt be az ügy fejleményeiről. E szerint szombaton derül ki, hogy Rasovszky aranyra válthatja-e az ezüstöt:

A Magyar Úszó Szövetség közleménye:

A LEN Nyílvízi Úszó Technikai Bizottságának elnöke, Sam Greetham bejelentette, hogy a magyar úszóválogatott által a férfi 10km-es verseny befutója kapcsán beadott óvást a testület szombat reggel, az 5 km-es váltó előtt tárgyalja meg.

Az óvásban a korábbi években előfordult esetekre hivatkozva holtverseny kihirdetésére tett indítványt Gellért Gábor szövetségi kapitány az elsőként rangsorolt holland Ferry Weertman és a másodikként jegyzett Rasovszky Kristóf között, miután az időmérő hivatalosan tizedmásodpercre ugyanazt az időt állapította meg mindkét versenyző esetében. A orosz főbíró a hivatalos célfotó és videófelvételek megtekintése után döntött arról, hogy a holland versenyző a győztes.

Rasovszky Kristóf, Ferry Weertman és Rob Muffels a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyének eredményhirdetésén (MTI/EPA/Gerry Penny)