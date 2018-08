A nagy őszi magyar filmforradalom – A csapból is magyar filmek ömlenek majd

Virágvölgy

Premier: augusztus 30.

Július elején Karlovy Varyban mutatkozott be a nagyközönségnek Csuja László csupán 70 millió forintból készült első filmje, a Virágvölgy a vadóc Berényi Bianka főszereplésével, és máris egy fontos díjjal gazdagodva térhetett haza. A magyar road movie főhőse, Bianka egy hirtelen ötlettől vezérelve ellop egy csecsemőt a parkból, és az enyhén értelmi fogyatékos Laci segítségével próbál otthont teremteni neki. Nem a Virágvölgy fog nézőcsúcsokat döntögetni idehaza, de a mágikus-realista történetnek biztosan lesznek rajongói.

Tegnap

Premier: szeptember 13.

Pesszimisták már valószínűleg rég feladták volna, olyan régóta készül a Tegnap című mozi, de Kenyeres Bálint rendezőt nem ilyen fából faragták. Filmjét először a Locarnói Filmfesztiválon láthatja a nagyközönség, ami már csak azért is logikus döntés, mert a főhőse egy svájci férfi, aki húsz év után Marokkóba utazik üzleti ügyben, oda, ahová korábban egy nagy szerelem emléke kötötte. Nyomozni kezd, de ez a krimi elsősorban belső krimi, a megoldásokat így leginkább önmagában találja.

Remélem legközelebb sikerül meghalnod

Premier: szeptember 13.

Mindig örömteli hír, ha a magyar film új területeket fedez fel magának, márpedig a Remélem legközelebb sikerül meghalnod az első magyar tinithriller lesz, legalábbis az alkotók ígérete szerint. Mivel a főhőse, a gimnazista Eszter erősen mangafüggő, az első előzetes egy félig élőszereplős, félig anime klip volt, ami már önmagában egyedi bemutatkozás volt a produkció részéről. „Egy online zaklatásba forduló szerelem pattanásig feszült története” – ígéri nekünk a sajtóanyag, és reméljük, a szöveg nem csak üres marketingfrázis marad.

Napszállta

Premier: szeptember 27.

Nemes László új filmjének ősbemutatóját mindenki Cannes-ra várta, ám a film nem mutatkozott be a májusban tartott fesztiválon. Úgy fest, most egy Velence–Torontó kör kárpótolhatja Oscar-díjas rendezőnket, aki a Saul fiával elérte, hogy most az egész világ az ő 144 perces filmjére figyeljen. A sztori 1913-ban, a békebeli Budapest utolsó boldog nyarán játszódik, és egy lányról (Jakab Juli) szól, aki a szülei legendás kalapszalonjában szeretne munkát kapni, de az új tulajdonos elüldözi őt. A lány megtudja, hogy él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott, ezért nyomozásba kezd. Lehet ebből újabb Oscar-jelölés?

Volt egyszer egy téka

Premier: szeptember 27.

22 évnyi működés után idén végleg bezárt a Corvin mozi legendás tékája, de úgy tűnik, nem tűnik el nyom nélkül. Az egykori tékások egy dokumentumfilmben emlékeznek majd meg szeretett munkahelyükről, de persze nemcsak ők, hanem a hely törzskölcsönzői, és ihletért betérő filmes szakemberek is nyilatkoznak majd arról, mit jelentettek nekik a Corvin téka gazdag választéka és filmértő tékásai. Egyelőre nem tudjuk, mi sül ki ebből, mindenesetre jó hír, hogy a film nagyrészt közösségi finanszírozással készült, vagyis úgy fest, ez Magyarországon is lehet egy működőképes belépő a filmek világába.

Nyitva

Premier: október 4.

Még tavaly nyáron jártunk Szabó Erika esküvőjén, pontosabban a Nyitva forgatásán, melynek a látszat ellenére a főszereplője nem Szabó, hanem az anyakönyvvezetőt alakító Radnay Csilla, illetve a párját játszó Kovács Lehel lesz. A sztori szerint a kapcsolatuk kissé belefáradt a hétköznapok szürkeségébe, és afféle mentőövként azt találják ki, hogy nyitott kapcsolatban élve talán boldogabbak lehetnének. Persze a nyitás kétélű fegyver, bármilyen irányba elsülhet, mi pedig reméljük, hogy tényleg egy szexi romantikus vígjátékot kapunk, ha ellátogatunk a moziba.

Könnyű leckék

Premier: október 11.

Szomorúan migránsrettegő országunkban üdítően hat egy dokumentumfilm egy tizenhét éves szomáliai lányról, akinek az a feladat jutott, hogy megpróbáljon beilleszkedni a magyar társadalomba, és felkészüljön az érettségire. A Könnyű leckék és rendezője, Zurbó Dorottya a magyar premier előtt Szarajevóban és Locarnóban gyűjthet rajongókat.

X – A rendszerből törölve

Premier: november 1.

A martfűi rém egészen novemberig mondhatja el magáról, hogy az egyetlen magyar sorozatgyilkosos thriller, ugyanis érkezik a Liza, a rókatündér alkotójának új mozija, ami szintén egy félelmetes magyar sorozatgyilkossal szembesít minket. Ezúttal nincs történelmi háttér, az X – A rendszerből törölve nagyon is jelen idejű mozi, a főszerepben ismét Balsai Mónival, aki egy különleges érzékkel megáldott rendőrnőt alakít. Éva (így hívják Balsait a filmben) felfedezi, hogy több, látszólag összefüggéstelen gyilkosság valójában egyetlen gyilkos műve, de a nyomozását akadályozza a férje öngyilkossága óta jelen lévő pánikbetegsége.

Egy nap

Premier: november 8.

Szamosi Zsófi a Mindenki után ismét élvezhette a nemzetközi reflektorfényt az Egy nap című munkájával, amit a nagyvilág a Cannes-i Filmfesztiválon láthatott először. Szilágyi Zsófi első mozijának főhőse egy háromgyerekes anya, Anna, akinek nem elég helyt állnia a munkájában és a gyereknevelésben, még a házasságát is egyben kéne tartania, miután rájön, hogy a férje már kifelé kacsintgat a kapcsolatukból. Egyetlen nagyon sűrű nap történéseit kapjuk meg töményen adagolva, izgalmakkal megpakolva.

Ruben Brandt, a gyűjtő

Premier: november 15.

Hirtelen azt se tudjuk, mikor volt utoljára egész estés magyar animációs film a mozikban, így a Ruben Brandt, a gyűjtő már csak emiatt is különleges vállalkozásnak ígérkezik. A sztori szerint egy dörzsölt magánkopónak kell megtalálnia egy tolvajt, aki a világ leghíresebb múzeumai és tárlatai kirablásával tölti az idejét, és afféle terápiaként rabol. Milorad Krstic mozija teli van festményekre, szobrokra és filmekre való utalásokkal, minden képkockájával a képzőművészetet élteti, és bár figurái elsőre bizarrnak tűnhetnek, a James Bondosan könnyed cselekmény még azoknak is eladhatja a filmet, akik nem annyira vevők a művészettörténeti áthallásokra. A filmet Locarnóban láthatják először a nézők, de az ügyesebbek idehaza is elcsíphetik egy-egy elővetítésen.

BÚÉK

Premier: december 6.

Kicsi, egyetlen lakásban játszódó olasz filmek nem szoktak Magyarországon tömegeket érdekelni, a Teljesen idegenekre mégis sok tízezer magyar váltott jegyet. Miután a filmet szerte a világban remake-elik, ebből hazánk sem maradhatott ki. A hazai változat cselekményét szilveszterre helyezték, de a lényeg ugyanaz: egy baráti társaság tagjai egy este erejéig minden sms-t, e-mailt, chatüzenetet és telefont csak a többiek előtt, nyilvánosan intézhetnek, és így csúnya titkokra derül fény. Goda Krisztina (Kaméleon) filmje teli van olyan szuper színészekkel, mint Lengyel Tamás, Elek Ferenc, Törőcsik Franciska, Mészáros Béla vagy épp Szávai Viktória.

Az Úr hangja

Premier: december 20.

Pálfi György (Taxidermia) nem az a fickó, aki hagyományos filmekben gondolkodik. Az ő munkáiban tombol a kísérletező kedv és a merészség, és a Stanislaw Lem-írása alapján készült Az Úr hangja sem tűnik kivételnek ez alól. A sztori főhőse Péter, aki egy dokumentumfilmben ismer rá rég látott apjára, ezért útnak indul, hogy Amerikában megkeresse őt. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Magyarországon forgott nagyjátékfilm már nagyon kijárt Pálfinak, aki sok évet pazarolt el az életéből a sokat emlegetett, majd bedőlt Toldi filmre.

Rossz versek

Premier: december 27.

A VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan rendezője, Reisz Gábor ezúttal merészet húzott, ugyanis önéletrajzi ihletésű második munkájában nemcsak a kamerák mögött, hanem a kamerák előtt is helyt kellett állnia. Reisz játssza ugyanis Tamást, aki egy szakítás után teszi mérlegre az életét, és vet számot a múltjával. A film olyan szempontból mindenképp rokon a VAN-nal, hogy szintén teli van vad vizuális és dramaturgiai ötletekkel, és jópofa gegekkel, amikor tavaly a Rossz versek forgatásán jártunk, érződött, hogy ismét valami ígéretes mozi van készülőben. A film vágójával, Tálas Zsófival pedig nemrég a berlini filmfesztiválon ültünk le beszélgetni.