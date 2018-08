Mégsem lehet Zuglóban az idei ARC plakátkiállítás

Az ARC plakátkiállítás szervezői a Facebook-oldalukon közölték, hogy mégsem rendezhetik meg Zuglóban, a XIV. kerületi Örs vezér útján az idei kiállítást, Zugló önkormányzatának illetékes bizottsága ugyanis nem támogatta a polgármester által előterjesztett területfoglalási kérelmüket. Ez azt jelenti, hogy a népszerű rendezvénynek továbbra sincs helyszíne.

Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy a Városliget átépítése miatt a szervezők idén először nem kaptak engedélyt arra, hogy az Ötvenhatosok terén mutassák be a plakátokat. Az elmúlt hónapokban rengeteg lehetséges helyszín felmerült, de a szervezőknek sokáig senkivel sem sikerült megegyezniük. Végül vasárnap jelentették be, hogy „szinte 100%”, hogy Zugló lesz az idei helyszín, most azonban kiderült, hogy ez a lehetőség is kútba esett.

A szervezők azonban továbbra sem adták fel, hogy megtartsák a 18. ARC plakátkiállítást, amelynek témája a fake news lesz.