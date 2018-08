Ma a Szigeten: kérünk egy kulcsot a K-hídhoz

Napi ajánlónkban kínálunk egy nagy és egy ínyencfalatot, hazai ízeket, kuriózumokat, ellenállhatatlan junkfoodot, egyszeri eseményeket és egész héten ismétlődő programokat, valamint ellátunk hamuban sült pogácsával, és nosztalgiázunk is egy kicsit.

A nap nagy neve

Kendrick Lamar (Nagyszínpad, 21.30)

A 2018-as Sziget legaktuálisabb fellépője rögtön az első nap jön el, és eljövetel lesz ez a javából, Kendrick Lamar ugyanis saját magát a legnagyobb élő rappernek és New York királyának tartja. Mentségére legyen mondva, hogy ezekkel a kijelentésekkel többé-kevésbé számos független véleményformáló is egyetért, szóval talán nem csak az arc lesz nagy.

Ne csak a legnagyobbat nézd

Tiga (Colosseum, 00.00)

A kanadai DJ EDM-je éppen megfelelő arra, hogy betáncold magad a nem mellesleg 25 éves Sziget nyitónapján.

A nap magyarjai

Mary Popkids (VOLT színpad, 18.00)

Nemcsak magyarok, gitároznak is, ami ezen a napon viszonylagos kuriózumnak számít. Pont jók lesznek késő délutánra.

Elég a zenéből, keress valami mást

155: Trip (Fidelio Színház- és Táncsátor, 15.30 és 19.00)

Egy holland tánctársulat, amely motorral járja Európát, a benzinpénzt a fellépéseivel szedi össze, előadásaiban pedig az élet nagy kérdéseire keresi a választ. Elég kompaktnak tűnik a dolog.

Bármelyik nap megnézhetnéd, a mai pont megfelelő lesz

XS Land (11.00–19.00)

Az egész héten nyitva tartó kalandparkban a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait ismerheted meg közelebbről. A kerekes székes akadálypálya és a vaklabirintus kipróbálása, valamint a tapintható művészet megismerése mellett segítő szervezetekkel is találkozhatsz.

Napi bűnös öröm

Happy Gang (Sláger FM színpad, 01.00)

Ma már ugyan almás laptop szolgáltatja hozzá az alapot, de a Kérek egy kulcsot a szívedhez 2018-ban is pillanatok alatt 1996-ot varázsol.

2001-ben ezen a napon

Véget ért a Sziget. A heti látogatószám megint rekordot döntött, összesen 361 ezren voltak a fesztiválon, a legnagyobb tömeg – 40 ezer fő – a Faithless koncertjére gyűlt egybe, de tízezreknek játszott a Guano Apes, a Placebo és a Morcheeba is. Detoxikálni 22 embert kellett, kábítószeres visszaélés miatt 35 esetben indult eljárás, főzőkolbászból 3,6, virsliből 1,4 tonna fogyott. Két biztonsági őrt Simon életmentő-emlékéremre terjesztettek fel, miután kimentettek a Dunából egy fuldokló férfit, aki be akart úszni a Szigetre.

Jó tanácsunk mára

Érkezz korán akkor is, ha csak a késő esti műsor érdekel. A nyitónapi tumultus a bejárat előtt még a Prodigy-koncerteknél is fixebb programpont a Szigeten, és a gyurmázás is sokkal nagyobb a Hajógyárira vezető K-hídon és környékén, mint ami a Firestarterre szokott menni.

Egy szigetes anekdota minden apropó nélkül

Húszas évei elején járó férfi a mobilkorszak hajnalán egy féltéglába, valahol a nagyszínpad háta mögött: „Ja, ja, találkozzunk…! Nem, nem tudom, az hol van… Azt sem tudom… Nem tudom, hol vagyok! Várjál, izé… innen látszik a Hold!”

