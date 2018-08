Hűsítő szórakozás: itt a sígörkori!

KAPCSOLÓDÓ A kánikula leleplezi Európa titkos múltját

A soros görkorcsolyák és a sílécek kombinációjából született meg egy új sporteszköz, a Snowfeet fantázianevű dolog, amelyet első ránézésre különös szandálnak is nézhetnénk.

A kisméretű és könnyű talpakat ugyanis a szandáléhoz hasonló pántokkal lehet a lábra, pontosabban a kedvenc túrabakancsunkra erősíteni, és már indulhat is a csúszkálás. A sílécekkel ellentétben a csúszófelület nem különlegesen kiképzett, rétegzett anyagból, hanem egyszerű és strapabíró műanyagból készült, amely ellenáll a kemény hidegnek is, így ideális egy kis síeléssel kombinált kiránduláshoz is.

A Snowfeet további előnye, hogy akár egy hátizsákba is be lehet dobni, nem kell miatta külön ormótlan síbakancsot, na meg a nehéz és mindenbe beakadó síléceket vagy snowboardot magunkkal cipelni.

A tesztek tanúsága szerint a Snowfeet minisík kényelmesek, némi sítudás azonban nem árt hozzájuk, ugyanis picit nehezebb velük fordulni és megállni, mint a hagyományos sílécekkel. Kis méretük miatt mély hóban gyakorlatilag használhatatlanok, de aki próbált már big foot léccel szűzhavazni, az pontosan tudja, hogy ekkora csúszófelülettel nem tanácsos elhagyni a keményre döngölt sípályát. Éppen emiatt viszont hajmeresztő sebességeket lehet vele elérni, csak ember legyen a talpán, aki megáll velük a felvonóhoz közeledve.

Az eszközt a gyártó cég weboldaláról lehet megrendelni páronként 109 dollárért, vagyis valamivel több mint 30 ezer forintért. Ez igen barátságos árnak mondható, tekintve, hogy egy pár belépőszintű sílécért ennél legalább tízezerrel többet kell fizetni, aki viszont valamelyik nagy párka profibb lécét szeretné felcsatolni, annak akár bőven százezer forint feletti összegre is számítania kell.