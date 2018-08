A világ legnagyobb emberi csúzlijának már a látványától kiborulnak a tériszonyosok

KAPCSOLÓDÓ Szédítő magasságban épült a turistáknak folyosó Dubajban

Ha valakinek a bungee jumping nem elég a napi adrenalinadagjához, Új-Zélandra kell utaznia, ott várja ugyanis a vállalkozó kedvű klienseket a világ legnagyobb, emberek kilövésére alkalmas „csúzlija”. Úgy tűnik, a szigetországban kifejezetten kedvelik ezt a műfajt, az új-zélandi Queenstownban próbálták ki a világon először a már említett bungee jumpingot is.

Azonban míg akár a Balaton partjáról is ismerős ugrándozás lényege a szabadesés, a Nevis Catapult nevű szerkezet elképesztő sebességgel lövi ki az embereket, akik 150 métert repülnek egy szakadék felett. Mindehhez elképesztő gyorsulás is társul: a katapult mindössze másfél másodperc alatt gyorsítja fel a bevállalós turistákat 100 km/h sebességre.

Annak, aki ki szeretné próbálni a bizonyára nem mindennapi élményt nyújtó adrenalinzuhanyt, először terepjáró segítségével meg kell közelítenie a Nevis Valley-t övező egyik hegycsúcsot, majd ki kell sétálnia a kábelekkel felfüggesztett indítóállomást a szilárd talajjal összekötő rámpán – itt valószínűleg kiszelektálódnak azok, akik korábban tévesen gondolták, hogy nincs tériszonyuk.

A nagy ugrás előtt ki kell tölteni egy kérdőívet, illetve be kell számolni az jelentkező általános egészségi állapotáról is. Ezután a katapult munkatársai beszíjazzák azokat, akiknek még nem szállt inukba a bátorságuk, kapnak a fejükre egy bukósisakot, és már oda is állhatnak a platform szélére, ahonnan felhúzzák őket az indítóállásba. A katapultozás mindennel együtt körülbelül 3-4 percig tart, ebben benne van az is, hogy a kötél végén himbálózó klienseket visszahúzzák a platformra, ahonnan bizonyára remegő térdekkel, de széles vigyorral az arcukon távozhatnak.

Egy ugrásért 255 új-zélandi dollárt, azaz szűk ötvenezer forintot kell fizetni, ami nem olcsó, de tény, hogy ezért felejthetetlen élménnyel térhetünk haza.